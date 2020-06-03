Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Belarus, Azerbaycan, Moldova, Tacikistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
03.06.2020 19:27 | Son Güncelleme: 03.06.2020 19:27

Belarus, Azerbaycan, Moldova, Tacikistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 861 kişide virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısının 45 bin 116'ya yükseldiği belirtildi.

Ölü sayısının 5 artarak 248, iyileşenlerin sayısının 976 artarak 20 bin 171 olduğu belirtildi.

Azerbaycan'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 325 kişide daha virüs tespit edildi ve böylece vaka sayısı 6 bin 260'a yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 101 artarak 3 bin 665'e, yaşamını yitirenlerin sayısı 5 artarak 76'ya çıktı.

Bugüne kadar 315 bin 527 test yapılan Azerbaycan'da 2 bin 519 hastanın tedavisi sürüyor.

Öte yandan Kovid-19 karargahından yapılan açıklamada Bakanlar Kurulunun bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edeceği bildirildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kamusal alanlar, toplu taşıma araçları ve insanların kalabalık olduğu yerlerde maske takılmasını zorunlu kılan yasayı onayladı. Aliyev, bugün gerçekleştirdiği bazı açılışlarda maske taktı.

Moldova'da 247 yeni vaka

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 25'i sağlık çalışanı 247 kişide virüse rastlanmasıyla vaka sayısı 8 bin 795'e, ölü sayısı da gün içerisinde 1 artarak 310'a çıktı.

39 bin 765 kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, iyileşen sayısı 4 bin 863 olarak açıklanmıştı.

Tacikistan'da 91 yeni vaka

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1 artarak 48'e, vaka sayısı 91 artarak 4 bin 191'e yükseldi.

Açıklamaya göre, sağlığına kavuşanların sayısı 130 artarak 2 bin 347'ye ulaştı. 1796 kişinin tedavisinin sürdüğü ülkede bin kişi de gözetim altında tutuluyor.

Özbekistan'da vaka sayısı 3 bin 815'e çıktı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içinde 46 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 3 bin 815'e, sağlığına kavuşanların sayısının 106 artarak 3 bin 14'e çıktığı bildirildi.

Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 15 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 786 hastanın tedavisi sürüyor. Toplam 600 bin test yapılan Özbekistan'da 47 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Ukrayna'da kısıtlamalar gevşetilecek

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, ülkede Kovid-19'a karşı alınan bazı tedbirlerin 5 Haziran itibarıyla gevşetilmesi yönünde karar aldıklarını bildirdi.

Bu çerçevede, salgına karşı kurallara uyulması şartıyla restoran ve kafelerin açılacağını belirten Şmıgal, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkabileceklerini kaydetti.

Sosyal mesafenin korunması şartıyla halkın dini etkinliklere katılabileceğini ifade eden Şmıgal, yurt içi uçak seferlerinin 5 Haziran, uluslararası uçak seferlerinin ise 15 Haziran itibarıyla düzenleneceğini aktardı.

Kovid-19 nedeniyle 735 kişinin hayatını kaybettiği Ukrayna'da vaka sayısı 24 bin 823, iyileşen sayısı 10 bin 440 olarak açıklanmıştı.

Kazakistan'da 6 binden fazla kişi iyileşti

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 215 artarak 6 bin 154 oldu.

Bugüne kadar 44 kişinin hayatını kaybettiği ülkede vaka sayısı 11 bin 796 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Haber
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna...
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi Haber
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir Haber
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir
Son Dakika: UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti Haber
Son Dakika: UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti
Prof. Dr. Usluer'den ürküten koronavirüs uyarısı: Çok çabuk normalleşirsek ikinci dalga erken gelebilir Haber
Prof. Dr. Usluer'den ürküten koronavirüs uyarısı: Çok çabuk normalleşirsek ikinci dalga erken gelebilir
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi Haber
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
Özbek eşini boğarak öldürdü, polis gelene kadar başında bekledi
Özbek eşini boğarak öldürdü, polis gelene kadar başında bekledi
Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu
Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti
Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebin morötesi ışınlar olduğunu buldu
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebin morötesi ışınlar olduğunu buldu
Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor
Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Mahalle ziyaretine giden kadın 11 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Mahalle ziyaretine giden kadın 11 kişiye koronavirüs bulaştırdı
THY, yolculara hijyen seti vermeye ve uçuşlarda hijyen uzmanı görevlendirmeye başladı
THY, yolculara hijyen seti vermeye ve uçuşlarda hijyen uzmanı görevlendirmeye başladı
Beşiktaş, Altınordu'da oynayan Kerim Alıcı'yı transfer etmek istiyor
Beşiktaş, Altınordu'da oynayan Kerim Alıcı'yı transfer etmek istiyor
Yoğurt zannederek yanlışlıkla boya yiyen yaşlı adam hayatını kaybetti
Yoğurt zannederek yanlışlıkla boya yiyen yaşlı adam hayatını kaybetti
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Eski muhtar, ava çıktığı arkadaşını domuz zannederek öldürdü
Eski muhtar, ava çıktığı arkadaşını domuz zannederek öldürdü
ABD'de eylemciler bombayla ATM'yi patlatıp paraları almaya çalıştı
ABD'de eylemciler bombayla ATM'yi patlatıp paraları almaya çalıştı
Seyahat kısıtlamalarını gevşeten Hollanda, Türkiye'yi listeye dahil etmedi
Seyahat kısıtlamalarını gevşeten Hollanda, Türkiye'yi listeye dahil etmedi
Beşiktaş'da hedef Manchester United'lı stoper Axel Tuanzebe
Beşiktaş'da hedef Manchester United'lı stoper Axel Tuanzebe
Sağlık Bakanı Koca'dan rehavet uyarısı: Vaka sayısının 1000'in altına düşmesiyle salgın sona ermedi
Sağlık Bakanı Koca'dan rehavet uyarısı: Vaka sayısının 1000'in altına düşmesiyle salgın sona ermedi
George Floyd eylemleri çığırından çıktı! Beyaz Saray güvenlik önlemlerine yenisini ekledi
George Floyd eylemleri çığırından çıktı! Beyaz Saray güvenlik önlemlerine yenisini ekledi
ABD'nin ardından ırkçılık karşıtı gösteriler Fransa'ya sıçradı
ABD'nin ardından ırkçılık karşıtı gösteriler Fransa'ya sıçradı
Soylu, 'Kürtçe müzik dinledi diye öldürüldü' provokasyonuna karşı 3 noktanın altını çizdi
Soylu, "Kürtçe müzik dinledi diye öldürüldü" provokasyonuna karşı 3 noktanın altını çizdi
AK Parti'den CHP'nin Berat Albayrak'a yönelik 'sosyete' eleştirisine sert tepki: Aile ilişkileri üzerinden çirkin siyaset yapıyorsunuz
AK Parti'den CHP'nin Berat Albayrak'a yönelik "sosyete" eleştirisine sert tepki: Aile ilişkileri üzerinden...
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'dan ilk tepki: CAS'a gideceğiz
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'dan ilk tepki: CAS'a gideceğiz
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün'den Acun Ilıcalı açıklaması: Henüz anlaşamadık ama görüşmeler sürüyor
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün'den Acun Ilıcalı açıklaması: Henüz anlaşamadık ama görüşmeler sürüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Hulusi Akar Edibe Şahin Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Hadise Haldun Dormen Şahan Gökbakar Seren Serengil
Spor Ali Koç Ozan Kabak Fatih Terim Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kadın Haziran Otomobil Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 19:30:11. #1.14#
title