Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Ermenistan, Ukrayna, Moldova, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
03.06.2020 12:03 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:03

Ermenistan, Ukrayna, Moldova, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 515 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısı 10 bin 524'e, ölü sayısı 12 artarak 170'e çıktı.

Bugüne kadar 61 bin 650 test yapılan ülkede, 3 bin 454 Kovid-19 hastası iyileşti, 6 bin 841 hastanın tedavisi sürüyor.

Ukrayna'da ölü sayısı 735'e çıktı

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 103'ü sağlık çalışanı ve 44'ü çocuk 483 kişide virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısının 24 bin 823'e yükseldiğini bildirdi.

Stepanov, ölü sayısının 8 artarak 735, iyileşen sayısının da 362 artarak 10 bin 440 olduğunu belirtti.

Kazakistan'da 225 yeni vaka

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 225 artarak 11 bin 796 oldu, 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 44'e yükseldi.

Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Beybut Atamkulov, uluslararası uçuşların ilk aşamada Kore, Çin, Azerbaycan, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Çek Cumhuriyeti ve Tayland'a, 15 Haziran'dan sonra da Polonya ve Macaristan'a yapılmasının planlandığını söyledi.

Atamkulov, Türkiye-Kazakistan uçuşlarının 20 Haziran'da başlatılmasının belirlediğini ve Antalya'ya seferleri başlatmak istediklerini, bu konu üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Moldova?'da ölü sayısı 309'a yükseldi

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ölü sayısı 2 artarak 309'a, iyileşen sayısı 125 artarak 4 bin 863'e çıktı.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise 24 saatte vaka sayısı 24 artarak 505 oldu.

Ülkede, vaka sayısı 8 bin 548 olarak açıklanmıştı.

Kırgızistan'da ölü sayısı 20'ye çıktı

Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Nurbolot Üsenbayev, Kovid-19 vaka sayısının 26 artarak 1871'e, ölü sayısının 3 artarak 20'ye çıktığını bildirdi.

Üsenbayev, iyileşenlerin sayısının 46 artarak 1265'e ulaştığını, 506 hastanın tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Kırgızistan'da 2 bin 380 kişi hastanelerde gözetim altında, 7 bin 713 kişi de ev karantinasında tutuluyor.

Özbekistan'da vaka sayısı 3 bin 769'a çıktı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 10 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve vaka sayısının 3 bin 769'a çıktığı bildirildi.

Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 15 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 2 bin 908 kişi iyileşti, 846 hastanın tedavisi sürüyor.

Özbekistan'da 47 bin kişi de gözetim altında tutuluyor.

Gürcistan'da ölü sayısı 13'e çıktı.

Gürcistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 4 artarak 803'e, ölü sayısı 1 artarak 13'e yükseldi.

Ülkede iyileşen hasta sayısı da 640'a ulaştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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