Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler Belarus, Azerbaycan, Moldova, Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan ve Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Belarus, Azerbaycan, Moldova, Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan ve Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 852 kişide virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısının 44 bin 255'e çıktığı belirtildi.

Ölü sayısının 3 artarak 243'e, iyileşenlerin sayısının da 419 artarak 19 bin 195'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, şimdiye kadar 562 bin 945 Kovid-19 testinin yapıldığı kaydedildi.

Belarus Sağlık Bakanlığı Anne ve Çocuklara Tıbbi Yardım Bölümü Baş Uzmanı Tatyana Burd, ülkede toplam 3 bin 600 çocuğun virüse yakalandığını bildirdi.

Burd, çocukların yüzde 95'inde Kovid-19 belirtilerinin bulunmadığını kaydetti.

62 çocuğun virüse yakalanan kadından doğduğunu belirten Burd, doğan çocuklarda Kovid-19'un bulunmadığını aktardı.

Azerbaycan'da 273 yeni vaka

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 273 kişide daha virüs tespit edildi ve böylece vaka sayısı 5 bin 935'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 56 artarak 3 bin 564'e, yaşamını yitirenlerin sayısı 3 artarak 71'e çıktı.

Bugüne kadar 309 bin 901 test yapılan Azerbaycan'da 2 bin 300 hastanın tedavisi sürüyor.

Moldova'da vaka sayısı 8 bin 500'ü geçti

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son bir günde 17'si sağlık çalışanı 188 kişide virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 8 bin 548'e çıktığı bildirildi.

Son 24 saatte 1421 Kovid-19 testinin yapıldığı belirtilen açıklamada, ölü sayısının 307, iyileşen sayısının da 4 bin 738 olduğu kaydedildi.

Tacikistan'da 87 yeni vaka

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte vaka sayısı 87 artarak 4 bin 100'e, sağlığına kavuşanların sayısı 128 artarak 2 bin 217'ye yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 47 kişinin öldüğü ülkede, 1836 kişinin tedavisi sürüyor, 3 binden fazla kişi de gözetim altında tutuluyor.

2 bin 118 Özbek vatandaşı ülkeye getirildi

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içinde 32 kişide Kovid-19'un tespit edilmesiyle vaka sayısının 3 bin 759'a çıktığı bildirildi.

Vakalardan 9'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, iyileşen sayısının 49 artarak 2 bin 908'e ulaştığı belirtildi.

Şimdiye kadar Kovid-19 kaynaklı 15 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 827 kişinin tedavisi sürüyor, 47 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Güney Kore, Kovid-19'la mücadele kapsamında Özbekistan'a tıbbi malzeme ve ilaçlardan oluşan 9,5 ton insani yardım gönderdi.

Özbekistan hükümeti, 25-31 Mayıs'ta düzenlediği 8 uçak seferiyle salgın nedeniyle Türkiye ve Rusya'da mahsur kalan 2 bin 118 Özbek vatandaşını ülkeye getirdi.

Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Türkiye'ye 7 Haziran'a kadar düzenlenecek 9 uçak seferiyle de 2 bin 500'e yakın vatandaşın ülkeye getirileceği belirtildi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, daha önce yurt dışında mahsur kalan 39 bin Özbek vatandaşının ülkeye getirildiğini, daha 12 bin Özbek vatandaşının getirilmesinin planlandığını belirtmişti.

Kazakistan'da iyileşenlerin sayısı 354 arttı

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 354 artarak 5 bin 941'ye yükseldi.

Şimdiye kadar virüsten 41 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, vaka sayısı 11 bin 571 olarak açıklanmıştı.

Rus ordusunda toplam 6 bin 500 vaka

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, martın başından bu yana Rus ordusunda yaklaşık 6 bin 500 kişinin Kovid-19'a yakalandığını ve 4 bin 300'den fazla kişinin iyileştiğini bildirdi.

Rusya Patrikhanesi de 6 Haziran itibarıyla kilise ve ibadethanelerin halka açılması yönünde karar aldı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Çernışenko ise Kovid-19 nedeniyle 17 Mart'tan bu yana iptal edilen Premier Ligi futbol maçlarının 19 Haziran'dan itibaren düzenleneceğini duyurdu.

5 bin 37 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Rusya'da vaka sayısı 423 bin 741, iyileşen sayısı da 186 bin 985 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA