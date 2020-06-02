Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Belarus, Azerbaycan, Moldova, Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan ve Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
02.06.2020 19:27 | Son Güncelleme: 02.06.2020 19:27

Belarus, Azerbaycan, Moldova, Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan ve Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 852 kişide virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısının 44 bin 255'e çıktığı belirtildi.

Ölü sayısının 3 artarak 243'e, iyileşenlerin sayısının da 419 artarak 19 bin 195'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, şimdiye kadar 562 bin 945 Kovid-19 testinin yapıldığı kaydedildi.

Belarus Sağlık Bakanlığı Anne ve Çocuklara Tıbbi Yardım Bölümü Baş Uzmanı Tatyana Burd, ülkede toplam 3 bin 600 çocuğun virüse yakalandığını bildirdi.

Burd, çocukların yüzde 95'inde Kovid-19 belirtilerinin bulunmadığını kaydetti.

62 çocuğun virüse yakalanan kadından doğduğunu belirten Burd, doğan çocuklarda Kovid-19'un bulunmadığını aktardı.

Azerbaycan'da 273 yeni vaka

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 273 kişide daha virüs tespit edildi ve böylece vaka sayısı 5 bin 935'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 56 artarak 3 bin 564'e, yaşamını yitirenlerin sayısı 3 artarak 71'e çıktı.

Bugüne kadar 309 bin 901 test yapılan Azerbaycan'da 2 bin 300 hastanın tedavisi sürüyor.

Moldova'da vaka sayısı 8 bin 500'ü geçti

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son bir günde 17'si sağlık çalışanı 188 kişide virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 8 bin 548'e çıktığı bildirildi.

Son 24 saatte 1421 Kovid-19 testinin yapıldığı belirtilen açıklamada, ölü sayısının 307, iyileşen sayısının da 4 bin 738 olduğu kaydedildi.

Tacikistan'da 87 yeni vaka

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte vaka sayısı 87 artarak 4 bin 100'e, sağlığına kavuşanların sayısı 128 artarak 2 bin 217'ye yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 47 kişinin öldüğü ülkede, 1836 kişinin tedavisi sürüyor, 3 binden fazla kişi de gözetim altında tutuluyor.

2 bin 118 Özbek vatandaşı ülkeye getirildi

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içinde 32 kişide Kovid-19'un tespit edilmesiyle vaka sayısının 3 bin 759'a çıktığı bildirildi.

Vakalardan 9'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, iyileşen sayısının 49 artarak 2 bin 908'e ulaştığı belirtildi.

Şimdiye kadar Kovid-19 kaynaklı 15 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 827 kişinin tedavisi sürüyor, 47 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Güney Kore, Kovid-19'la mücadele kapsamında Özbekistan'a tıbbi malzeme ve ilaçlardan oluşan 9,5 ton insani yardım gönderdi.

Özbekistan hükümeti, 25-31 Mayıs'ta düzenlediği 8 uçak seferiyle salgın nedeniyle Türkiye ve Rusya'da mahsur kalan 2 bin 118 Özbek vatandaşını ülkeye getirdi.

Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Türkiye'ye 7 Haziran'a kadar düzenlenecek 9 uçak seferiyle de 2 bin 500'e yakın vatandaşın ülkeye getirileceği belirtildi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, daha önce yurt dışında mahsur kalan 39 bin Özbek vatandaşının ülkeye getirildiğini, daha 12 bin Özbek vatandaşının getirilmesinin planlandığını belirtmişti.

Kazakistan'da iyileşenlerin sayısı 354 arttı

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 354 artarak 5 bin 941'ye yükseldi.

Şimdiye kadar virüsten 41 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, vaka sayısı 11 bin 571 olarak açıklanmıştı.

Rus ordusunda toplam 6 bin 500 vaka

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, martın başından bu yana Rus ordusunda yaklaşık 6 bin 500 kişinin Kovid-19'a yakalandığını ve 4 bin 300'den fazla kişinin iyileştiğini bildirdi.

Rusya Patrikhanesi de 6 Haziran itibarıyla kilise ve ibadethanelerin halka açılması yönünde karar aldı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Çernışenko ise Kovid-19 nedeniyle 17 Mart'tan bu yana iptal edilen Premier Ligi futbol maçlarının 19 Haziran'dan itibaren düzenleneceğini duyurdu.

5 bin 37 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Rusya'da vaka sayısı 423 bin 741, iyileşen sayısı da 186 bin 985 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı Haber
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı
Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti Haber
Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti
Kars'ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular 'Kayyum kayyum' sloganları attı Haber
Kars'ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular "Kayyum kayyum" sloganları attı
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif Haber
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
Kapatılan Ulusal Parti'nin lideri Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı Haber
Kapatılan Ulusal Parti'nin lideri Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo'da Ebola salgını patlak verdi Haber
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo'da Ebola salgını patlak verdi
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor
4 ay sonra ilk kez toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı
4 ay sonra ilk kez toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı
İspanya'da iki gündür koronavirüs kaynaklı ölüm tespit edilmedi
İspanya'da iki gündür koronavirüs kaynaklı ölüm tespit edilmedi
Şenol Güneş'ten Mevlanalı koronavirüs mesajı: Sabır, kurtuluşun anahtarıdır
Şenol Güneş'ten Mevlanalı koronavirüs mesajı: Sabır, kurtuluşun anahtarıdır
Sağlık çalışanlarının korunması için 'kendini temizleyen' maske geliştirildi
Sağlık çalışanlarının korunması için "kendini temizleyen" maske geliştirildi
Kadınların etek altı fotoğraflarını çekip, Rus sitesinde yayınlayan sapık yakalandı
Kadınların etek altı fotoğraflarını çekip, Rus sitesinde yayınlayan sapık yakalandı
ABD'deki protestolarda, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı sokağa indi
ABD'deki protestolarda, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı sokağa indi
Gregg Popovich'ten Trump'a sert eleştiri: Biraz beyni olsa, çıkar kalabalığa bir şeyler söylerdi
Gregg Popovich'ten Trump'a sert eleştiri: Biraz beyni olsa, çıkar kalabalığa bir şeyler söylerdi
20 bin liralık altını saniyeler içinde çalan zanlılar, kadınlarla alem yapmaya gidince yakayı ele verdi
20 bin liralık altını saniyeler içinde çalan zanlılar, kadınlarla alem yapmaya gidince yakayı ele verdi
65 yaşındaki adam, birlikte alkol içtiği arkadaşını ekmek bıçağı ile ağır yaraladı
65 yaşındaki adam, birlikte alkol içtiği arkadaşını ekmek bıçağı ile ağır yaraladı
Chelsea, 5 olan oyuncu değişikliği kuralının 9'a çıkarılmasını istiyor
Chelsea, 5 olan oyuncu değişikliği kuralının 9'a çıkarılmasını istiyor
Eniştelerini öldürüp, kaza süsü veren iki kayınbirader tutuklandı
Eniştelerini öldürüp, kaza süsü veren iki kayınbirader tutuklandı
ABD'deki gösterileri 'İç terör' olarak tanımlayan Trump, ağır silahlı orduyu göreve çağırdı
ABD'deki gösterileri "İç terör" olarak tanımlayan Trump, ağır silahlı orduyu göreve çağırdı
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
İstanbul'da salgın riskinin ortadan kalkması için yüzde 67 bağışıklık oranı gerekiyor! Kent şu an bu rakamın çok uzağında
İstanbul'da salgın riskinin ortadan kalkması için yüzde 67 bağışıklık oranı gerekiyor! Kent şu an bu rakamın çok...
Beşiktaş, Leroy Fer transferini bitirmek için görüşmelere başladı
Beşiktaş, Leroy Fer transferini bitirmek için görüşmelere başladı
ABD'de protestolar sonrası göreve çağrılan Ulusal Muhafızlar şehir merkezinde görüntülendi
ABD'de protestolar sonrası göreve çağrılan Ulusal Muhafızlar şehir merkezinde görüntülendi
Normalleşme sürecinde kamuda alınacak tedbirler belirlendi! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Normalleşme sürecinde kamuda alınacak tedbirler belirlendi! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Koronavirüsten korunmak için aşırı kolonya ve dezenfektan kullanımı egzama hastalığını artırdı
Koronavirüsten korunmak için aşırı kolonya ve dezenfektan kullanımı egzama hastalığını artırdı
Hükümetin 'cinsel ilişki yasağı' İngiltere'de alay konusu oldu
Hükümetin "cinsel ilişki yasağı" İngiltere'de alay konusu oldu
Son gelen görüntüler korkunç! İstanbul Boğazı maske ve eldiven doldu
Son gelen görüntüler korkunç! İstanbul Boğazı maske ve eldiven doldu
Can Dündar'ın Bodrum'daki milyon dolarlık villasının kaçak bölümlerine yıkım kararı çıktı
Can Dündar'ın Bodrum'daki milyon dolarlık villasının kaçak bölümlerine yıkım kararı çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Çetin Oktay Adnan Menderes Mustafa Destici Alparslan Türkeş
Magazin Hadise Murat Boz Seda Sayan Cem Yılmaz
Spor Metin Oktay Bülent Uygun Nihat Özdemir Sergen Yalçın Bülent Korkmaz
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Beşiktaş
Şu an buradasınız: Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 19:30:18. #1.15#
title