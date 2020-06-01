Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Belarus, Azerbaycan, Moldova, Tacikistan, Kazakistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
01.06.2020 18:19 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:19

Belarus, Azerbaycan, Moldova, Tacikistan, Kazakistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 847 kişide virüs tespit edildi ve vaka sayısı 43 bin 403'e ulaştı.

Bugüne kadar 553 bin 377 Kovid-19 testi yapılan ülkede ölü sayısı 5 artarak 240, iyileşenlerin sayısı da 262 artarak 18 bin 776 oldu.

Azerbaycan'da 168 yeni vaka

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, ülkede 168 kişide daha virüs tespit edildi ve vaka sayısı 5 bin 662'ye çıktı.

Sağlığına kavuşanların sayısı 80 artarak 3 bin 508'e, yaşamını yitirenlerin sayısı 5 artarak 68'e yükseldi.

Bugüne kadar 302 bin 933 test yapılan Azerbaycan'da 2 bin 86 hastanın tedavisi sürüyor.

Moldova'da 109 yeni vaka

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, 16'sı sağlık çalışanı 109 kişide virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 8 bin 360'a yükseldiği bildirildi.

Ölü sayısının 5 artarak 305 olduğu kaydedilen açıklamada, son günde 775 Kovid-19 testinin yapıldığı belirtildi.

39 bin 185 kişinin gözetimde tutulduğu ülkede iyileşen sayısı 4 bin 622 olarak açıklanmıştı.

Tacikistan'da vaka sayısı 4 bini aştı

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede vaka sayısı 83 artarak 4 bin 13'e, sağlığına kavuşanların sayısı 85 artarak 2 bin 89'a ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 47 kişinin öldüğü ülkede 1877 kişinin tedavisi sürüyor, 3 binden fazla kişi de gözetim altında tutuluyor.

Kazakistan'da 54 hasta daha sağlığına kavuştu

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, iyileşen Kovid-19 hastalarının sayısı 54 artarak 5 bin 458'e yükseldi.

Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 41 kişinin hayatını kaybettiği ülkede vaka sayısı 11 bin 308 olarak açıklanmıştı.

Özbekistan'da 11 yeni vaka

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 11 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 3 bin 673'e çıktığı bildirildi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 22 artarak 2 bin 859'a ulaştı.

Bugüne kadar 15 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Özbekistan'da 799 hastanın tedavisi sürüyor, 47 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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