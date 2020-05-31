Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Belarus, Azerbaycan, Moldova, Kazakistan ve Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
31.05.2020 18:45 | Son Güncelleme: 31.05.2020 18:45

Belarus, Azerbaycan, Moldova, Kazakistan ve Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 898 kişide virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısı 42 bin 556'ya yükseldi.

Ölü sayısı 6 artarak 235, iyileşenlerin sayısı da 550 artarak 18 bin 514 oldu.

Ülkede, şimdiye kadar 541 binden fazla Kovid-19 testi yapıldı.

Azerbaycan'da 248 yeni vaka

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, 248 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısı 5 bin 494'e ulaştı.

Sağlığına kavuşanların sayısı 101 artarak 3 bin 428'e, yaşamını yitirenlerin sayısı 2 artarak 63'e çıktı.

Bugüne kadar 298 bin 648 Kovid-19 testinin yapıldığı Azerbaycan'da 2 bin 3 hastanın tedavisi sürüyor.

Moldova'da vaka sayı 8 bin 251'e ulaştı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, 18'i sağlık çalışanı 153 kişide virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 8 bin 251'e çıktığı bildirildi.

Son bir günde 804 Kovid-19 testinin yapıldığı belirtilen açıklamada, ölü sayısının 1 artarak 295 olduğu kaydedildi.

Ülkede, iyileşen sayısı 4 bin 581 olarak açıklanmıştı.

Kazakistan'da ölenlerin sayısı 40 oldu

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 184 artarak 5 bin 404'e, hayatını kaybedenlerin sayısı da 2 artarak 40'a yükseldi.

Ülkede vaka sayısı 10 bin 858 olarak açıklanmıştı.

Ukrayna ordusunda 1 kişi daha öldü

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1 artarak 4'e yükseldiği bildirildi.

Vaka sayısının 118, iyileşen sayısının 111 olduğu belirtilen açıklamada, 453 kişinin de karantinada bulunduğu kaydedildi.

Ukrayna'da vaka sayısı 23 bin 672, ölü sayısı 708, iyileşen sayısı da 9 bin 538 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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