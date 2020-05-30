Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Belarus, Azerbaycan, Moldova, Kazakistan, Tacikistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
30.05.2020 19:09 | Son Güncelleme: 30.05.2020 19:09

Belarus, Azerbaycan, Moldova, Kazakistan, Tacikistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artmaya devam ediyor.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 894 kişide virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısı 41 bin 658'e çıktı.

Ölü sayısı 5 artarak 229, iyileşenlerin sayısı 574 artarak 17 bin 964 oldu. Ülkede şimdiye kadar 526 bin 559 Kovid-19 testi yapıldı.

Azerbaycan'da 257 yeni vaka

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, ülkede 257 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısı 5 bin 246'ya ulaştı.

Sağlığına kavuşanların sayısı 202 artarak 3 bin 327'ye, yaşamını yitirenlerin sayısı 3 artarak 61'e çıktı.

Bugüne kadar 294 bin 264 test yapılan Azerbaycan'da 1858 hastanın tedavisi sürüyor.

Moldova'da 202 yeni vaka

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, 20'si sağlık personeli 202 kişide virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 8 bin 98'e ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 1539 Kovid-19 testinin yapıldığı belirtilen açıklamada, ölü sayısının 2 artarak 291 olduğu kaydedildi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 4 bin 455 olarak açıklanmıştı.

Kazakistan'da ölü sayısı 38'e ulaştı

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 1 artarak 38'e çıktı.

Ülkedeki vaka sayısı 10 bin 382 olarak açıklanmış, hastaların 5 bin 57'si iyileşmişti.

Tacikistan, salgında zirve noktayı geçti

Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı, ülkedeki vaka sayısının 121 artarak 3 bin 807'ye, sağlığına kavuşanların sayısının da 96 artarak 1865'e ulaştığını duyurdu.

Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 47 kişinin öldüğü ülkede 1895 kişinin tedavisi sürüyor, 3 binden fazla kişi de gözetim altında tutuluyor.

Sağlık Bakanı Celaleddin Abdullazade, ülkesinin Kovid-19 salgınında zirve noktayı geçtiğini kaydederek, "Zirve, en fazla sayıda (211) kişide vaka tespit edildiği 15 Mayıs'ta meydana geldi. O günden beri ülkede vaka sayısı her geçen gün azalmakta, iyileşenlerin sayısı ise artmaktadır." dedi.

Özbekistan'da 10 yeni vaka

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 vaka sayısının 10 artarak 3 bin 523'e, sağlığına kavuşanların sayısının 55 artarak 2 bin 783'e ulaştığı bildirildi.

Özbekistan'da Kovid-19 nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetmişti.

Koronavirüsle Mücadele Komisyonu kararıyla, Özbekistan'da mahsur kalan ve vize süreleri dolan yabancıların ülkede bulunma süreleri 1 Eylül'e kadar uzatıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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