Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Kazakistan, Ukrayna, Ermenistan, Moldova, Kırgızistan, Özbekistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
30.05.2020 11:49 | Son Güncelleme: 30.05.2020 11:49

Kazakistan, Ukrayna, Ermenistan, Moldova, Kırgızistan, Özbekistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı 450 artarak 10 bin 382, iyileşenlerin sayısı da 46 artarak 5 bin 57 oldu.

İçişleri Bakanlığı 1 Haziran'da bölgeler arası geçişleri sınırlamak amacıyla yerleştirilen kontrol geçiş noktalarının kaldırılacağını duyurdu.

1 Haziran'da ülke içi tren ve otobüs seferleri başlayacak, spor ve kültürel tesisler hizmete açılacak. Sinema salonları ise sıhhi tedbirlerin alınması şartıyla 15 Haziran'da açılacak.

Ülkede virüsten 37 kişi hayatını kaybetmişti.

Ukrayna'da bazı kısıtlamalar kaldırıldı

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 64'ü sağlık çalışanı ve 7'si çocuk 393 kişide virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısının 23 bin 204'e ulaştığını bildirdi.

Son bir günde 12 bin 371 Kovid-19 testinin yapıldığını ifade eden Stepanov, ölü sayısının 17 artarak 696, iyileşen sayısının da 377 artarak 9 bin 311 olduğunu belirtti.

Başkent Kiev'de Kovid-19'a karşı alınan önlemlerin hafifletilmesi kapsamında eğlence yerlerinin kapalı olması şartıyla alışveriş merkezleri açıldı.

Seyircisiz spor etkinliklerine izin verildiği Ukrayna'da 10 Haziran itibariyle restoran ve kafeler çalışmaya başlayacak.

Ayrıca, şehirlerarası otobüs ve tren seferleri 1 Haziran, uçak seferleri 15 Haziran itibarıyla düzenlenecek.

Ukrayna Premier Ligi ve Ukrayna Kupası maçları 30 Mayıs itibarıyla yapılacak.

Ermenistan'da 251 vaka

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 251 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısı 8 bin 927'ye, ölü sayısı 7 artarak 127'ye çıktı.

Bugüne kadar 57 bin 81 test yapılan ülkede, 3 bin 317 Kovid-19 hastası iyileşti, 5 bin 435 hastanın tedavisi sürüyor.

Moldova'da ölü sayısı 289'a çıktı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 289'a çıktı.

Son 24 saatte 177 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısı 4 bin 455 oldu. Bugüne kadar 7 bin 896 vakanın görüldüğü ülkede 39 bin 152 kişi gözetim altında tutuluyor.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise vaka sayısı 23 artarak 423 oldu.

Kırgızistan'da 60 yeni vaka

Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Nurbolot Usenbayev, Kovid-19 vaka sayısının 60 artarak 1722'ye, taburcu edilenlerin sayısının da 25 artarak 1113'e yükseldiğini bildirdi.

Son 24 saatte 2 bin 495 test yapıldığını aktaran Usenbayev, 2 bin 137 kişinin hastanelerde gözetim altında, 7 bin 228 kişinin de ev karantinasında tutulduğunu kaydetti.

Usenbayev, ülkede şirketlerin faaliyetlerine başlamasının ardından sanayi ve ticaret işletmelerin satış elemanları ve devlet memurları arasında vakaların tespit edildiğine dikkati çekti.

Kırgızistan'da bugüne kadar 16 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Özbekistan'da karantina 15 Haziran'a kadar uzatıldı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısının 45 artarak 3 bin 513'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, virüs tespit edilen 771 kişinin tedavisinin sürdüğü, 2 bin 728 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Bugüne kadar 600 bin test yapılan ülkede 46 bin kişi gözetim altında tutuluyor. Özbekistan'da Kovid-19 nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetmişti.

Öte yandan, daha önce 1 Haziran'a kadar belirlenen karantina tedbirleri, Koronavirüsle Mücadele Komisyonu kararıyla 15 Haziran'a kadar uzatıldı, bazı kısıtlamalar kaldırıldı.

Karara göre, Kovid-19'la ilgili durumun yüksek riskli olduğu bölgelerde emlakçılık, reklamcılık ve pazarlama faaliyetlerine, orta riskli bölgelerde sürücü kursları ve devlet kuruluşlarına dışarıdan yemek servis etme faaliyetlerine izin verildi.

Güvenli bölgelerde ise sanatoryum, pansiyon, çocuk kampı, konukevi ve dinlenme tesisleri ile fitness kulüpleri ve spor tesislerinin faaliyete başlamasına müsaade edildi.

Ayrıca vatandaşlar, 30 kişiyi aşmamak ve kurallara uymak şartıyla evlerinde kutlama, düğün gibi merasim ve etkinlikler düzenleyebilecek.

Komisyon kararıyla, 16 Mart'ta askıya alınan Özbekistan Profesyonel Futbol Ligi maçları 5 Haziran'dan itibaren seyircisiz yapılacak.

Gürcistan'da 11 yeni vaka

Gürcistan hükümetinden yapılan açıklamada, 11 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 760'a, iyileşenlerin sayısının 600'e yükseldiği belirtildi.

Ülkede salgın nedeniyle bugüne kadar 12 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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