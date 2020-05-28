Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Belarus, Azerbaycan, Moldova, Tacikistan, Özbekistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
28.05.2020 18:43 | Son Güncelleme: 28.05.2020 18:43

Belarus, Azerbaycan, Moldova, Tacikistan, Özbekistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı 902 artarak 39 bin 858'e yükseldi.

Ölü sayısı 5 artarak 219, iyileşenlerin sayısı da 737 yükselerek 16 bin 660 oldu.

Ülkede, toplam 499 bin 249 Kovid-19 testi yapıldı.

Azerbaycan'da 191 yeni vaka

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı 191 artarak 4 bin 759'a ulaştı.

Sağlığına kavuşanların sayısı 125 artarak 3 bin 22'ye, yaşamını yitirenlerin sayısı 2 yükselişle 56'ya çıktı. Bugüne kadar 284 bin 669 test yapılan Azerbaycan'da 1681 hastanın tedavisi sürüyor.

Moldova'da 6 kişi daha öldü

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, 17'si sağlık çalışanı 188 kişide virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 7 bin 725'e çıktığı bildirildi.

Vakalardan 19'unun Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde tespit edildiği belirtilen açıklamada, son 24 saatte 1445 Kovid-19 testinin yapıldığı kaydedildi.

Ölü sayısının 6 artarak 282 olduğu aktarılan açıklamada, iyileşen sayısının 4 bin 123 olduğu aktarıldı.

Tacikistan'da vaka sayısı 3 bin 563'e ulaştı

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı 139 artarak 3 bin 563'e, iyileşen sayısı da 99 artarak 1674'e çıktı.

1842 kişinin tedavisinin sürdüğü ülkede 3 bin 322 kişi de gözetim altında tutuluyor.

Ülkede 47 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Kovid-19 ile mücadele kapsamında düğünlerin yapılması da yasaklandı.

Başkent Duşanbe'deki kafe ve lokantalara gelen müşterilerin vücut ısısının ölçülerek içeri alınması ve hijyene riayet etmeleri talep ediliyor.

Öte yandan, Hindistan hükümeti Kovid-19 ile mücadele eden Tacikistan'a tıbbi ilaç ve malzemelerden oluşan 4,6 ton insani yardım gönderdi.

Aynı uçakla Hindistan'da eğitim gören 45 Tacik vatandaşı da ülkeye getirilerek, 14 günlük karantina merkezlerine yerleştirildi.

Özbekistan'da 41 yeni vaka

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının 41 yükselişle 3 bin 437'ye çıktığı bildirildi.

Hastalardan 4'ünün durumunun ağır olduğu aktarılan açıklamada, taburcu edilen kişi sayısının 17 artarak 2 bin 685'e ulaştığı kaydedildi.

Virüs tespit edilen 738 kişinin tedavisinin sürdüğü aktarılan açıklamada, şimdiye kadar 552 bin test yapıldığı belirtildi.

Kovid-19 nedeniyle 14 kişinin yaşamını yitirdiği Özbekistan'da, 45 bin 455 kişi gözetim altında tutuluyor.

Kazakistan'da iyileşenlerin sayısı 5 bine yaklaştı

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, iyileşenlerin sayısı 125 artarak 4 bin 893'e ulaştı.

130 bin kişinin katılacağı üniversite giriş sınavlarının sıhhi tedbirlerin alınması şartıyla 20 Haziran itibarıyla yapılması kararlaştırıldı.

Virüsten 37 kişini hayatını kaybettiği ülkede vaka sayısı 9 bin 576 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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