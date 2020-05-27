Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

NUR Belarus, Moldova, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Azerbaycan ve Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
27.05.2020 18:55 | Son Güncelleme: 27.05.2020 18:55

NUR Belarus, Moldova, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Azerbaycan ve Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 897 kişide virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 38 bin 956'ya çıktı.

Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 6 artarak 214, iyileşenlerin sayısı da 837 artarak, 15 bin 923 oldu.

Ülkede toplam 485 bin 534 Kovid-19 testi yapıldı.

Moldova'da vaka sayısı 7 bin 500'ü geçti

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, 20'si sağlık çalışanı olmak üzere, 232 kişide virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 7 bin 537'ye yükseldiği bildirildi.

Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 1 artarak, 274'e yükseldiği ifade edilen açıklamada, son günde 1663 testin yapıldığı aktarıldı.

Ülkede 3 bin 975 kişi virüsten iyileşmişti.

Kazakistan'da iyileşenlerin sayısı 77 arttı

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 77 artarak, 4 bin 746'ya ulaştı.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, salgının yayılmasında zirve noktayı geçtiklerini, ancak mücadelenin devam ettiğini söyledi.

Tokayev, ülkede biyolojik güvenliği sağlama sisteminin oluşturulmasını gerektirdiğine işaret ederek, "Yıl sonuna kadar Kazakistan'ın biyolojik güvenlikle ilgili yasası oluşturulmalı." dedi.

Kovid-19'dan 37 kişinin hayatını kaybettiği ülkede vaka sayısı 9 bin 304 olarak açıklanmıştı.

Özbekistan'da 22 yeni vaka

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 22 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle vakası sayısının 3 bin 355, 23 kişinin iyileşmesiyle taburcu olanların sayısının 2 bin 659 olduğu belirtildi.

Açıklamada, 682 kişinin tedavisinin sürdüğü, 4 kişinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Şimdiye kadar 552 bin testin yapıldığı ülkede 45 bin 455 kişi gözetim altında tutuluyor.

Ülkede virüsten 14 kişi hayatını kaybetmişti.

Tacikistan'da vaka sayısı 3 bin 500'e yaklaştı

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 vakası sayısı 158 artarak 3 bin 424'e, taburcu olanların sayısı da 158 artarak 1575'e çıktı.

1802 kişinin tedavisinin sürdüğü ülkede 3 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 47 kişi yaşamını yitirmişti.

Azerbaycan'da 165 yeni vaka

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamada, 165 kişide virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 4 bin 568'e ulaştığı aktarıldı.

Açıklamada, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısının 78 artarak 2 bin 897'ye, yaşamını yitirenlerin sayısının 2 artarak 54'e çıktığı ifade edildi.

Bugüne kadar 280 bin 663 test yapılan ülkede 1617 hastanın tedavisi sürüyor.

Rusya'nın başkenti Moskova'da tedbirlerin gevşetilmesi önerildi

Rusya'da başkent Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile video konferans yöntemiyle yaptığı toplantıda, salgınla mücadelede uygulanan tedbirlerin gevşetilmesini önerdi.

1 Haziran'dan itibaren gıda dışında ürün satan diğer ticari işletmelerin ve uzun süreli fiziki temas içermeyen tamir atölyeleri, temizlikçi, tesisatçı gibi temel hizmet veren işletmelerin açılmasını öneren Sobyanin, şehirde bu sektörde yaklaşık 300 bin kişinin çalıştığını kaydetti.

Sobyanin, eş zamanlı olarak vatandaşların sokağa çıkmasının Moskova sokaklarında büyük bir kalabalığa neden olacağına işaret ederek, "Sokağa çıkma uygulamasını deneme ile ve belirli bir grafik dahilinde yapmayı öneriyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Sobyanin ayrıca, Moskova'nın 24 Haziran'da 2. Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'na karşı zafer kazanmasının 75. yılı nedeniyle yapılacak askeri geçit törenine hazır olduğunu ifade etti.

Vaka sayısının 370 bin 680 olduğu ülkede şimdiye kadar Kovid-19'dan 3 bin 968 kişi hayatını kaybetmiş, vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 2,5'ten yüzde 2,3'e düşmüştü.

Salgının merkezi olan Moskova'da günlük vaka sayısı 2 bin 140 artarak, 23 Nisan'dan bu yana günlük vaka sayısı en düşük seviyede gerçekleşmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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