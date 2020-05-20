Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

NUR Belarus, Moldova, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan, Ukrayna ve Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
20.05.2020 19:24 | Son Güncelleme: 20.05.2020 20:18

NUR Belarus, Moldova, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan, Ukrayna ve Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 918 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 32 bin 426'ya çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 795 artarak 11 bin 415, ölü sayısının da 4 artarak 179 olduğu kaydedildi.

Ülkede toplam 387 bin 673 test yapıldığı aktarıldı.

Moldova'da vaka sayısı 6 bin 500'ü geçti

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 vaka sayısı 213 artarak 6 bin 553'e, virüsten ölenlerin sayısı da 4 artarak 228'e ulaştı.

Ülkede son bir günde 1502 test yapıldı.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise 16 kişide Kovid-19'a rastlanmasıyla vaka sayısı 272 oldu.

Yeni vakaların 11'i Çadır-Lunga, 4 başkent Komrat'ta ve 1'i de Valkaneş bölgelerinde tespit edildi.

Ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı 2 bin 953 olarak açıklanmıştı.

Kazakistan'da vaka sayısı yüzde 15 arttı

Karantina önlemlerinin gevşetildiği Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da park ve diğer halka açık alanlarda dezenfeksiyon çalışması sürüyor.

Gönüllüler toplu taşıma araçlarında, sokaklarda halka bedava maske dağıtıyor.

Ülkenin Sıhhi Başhekimi Ayjan Yesmagambetova, daha önce yüzde 5'in altına düşen vaka sayısının son bir haftada yüzde 15 arttığını belirtti.

İlk vakanın tespit edildiği mart ayından itibaren bugüne kadar 559 binden fazla test yapıldığı ifade eden Yesmagambetova, mart ayında 6 bin olan günlük test sayısının 24 bine çıkarıldığını kaydetti.

Yesmagambetova, kapsamlı tarama sonucu Kovid-19 tespit edilen kişilerin yüzde 80'inde hastalık belirtilerinin bulunmadığını söyledi.

Ülkenin büyük petrol sahalarından Tengiz'de 935 vaka kaydedildiğini aktaran Yesmahambetov, "Burada salgının etkisini azaltmak için çalışma planı oluşturuldu. Planın uygulanması kontrol edilmeli. Aksi takdirde vaka artışı izolasyona ve sahanın kapatılmasına neden olabilir." dedi.

Yesmagambetova, son bir haftada Nur Sultan, Almatı şehirlerinde ve Pavlodar, Aktöbe ve Kostanay eyaletlerinde Kovid-19 hastalık belirtileri üzerine hastaneye başvuranların sayısının yüzde 40 arttığını dile getirdi.

Başkent Nur Sultan'da faaliyetine izin verilen 358 işletmenin denetlenmesi sonucu bunların yüzde 85'inin sıhhi kurallara uymadığını tespit ettiklerine dikkati çeken Yesmagambetova, kurallara uymayan işletmelerin uyarıldığını, durum tekrarlandığında kapatılacağını söyledi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 68 artarak 3 bin 714 oldu.

Ülkede 6 bin 969 vaka tespit edilmiş, virüsten 35 kişi hayatını kaybetmişti.

Azerbaycan'da virüsten 43 kişi öldü

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, 113 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısı 3 bin 631'e ulaştı.

Sağlığına kavuşanların sayısı 55 artarak 2 bin 253'e, hayatını kaybedenlerin sayısı da 2 artarak 43'e çıktı.

Bugüne kadar 245 bin 609 test yapılan ülkede 1335 hastanın tedavisi sürüyor.

Özbekistan'da 47 yeni vaka

Özbekistan'da mart ayı itibarıyla uzaktan eğitimin devam ettiği okullarda sene sonu sınavları iptal edilerek, sene sonu puanlamasında öğrencilerin ara sınavlarda aldıkları puan ortalamasının dikkate alınması kararlaştırıldı.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 vaka sayısının 47 artarak 2 bin 927'ye, sağlığına kavuşanların sayısının 34 artarak 2 bin 372'ye ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, 542 kişinin tedavisinin sürdüğü, 6 hastanın durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Kovid-19'dan 13 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, şimdiye kadar 528 bin test yapılırken, 48 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Tacikistan'da Ramazan bayram namazı kılınmayacak

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, ülkede Kovid-19'un yayılmasını önlemenin tek yolunun hijyen olduğunu belirtti.

Ülkenin Ulemalar Kurulu, salgın nedeniyle ülkede Ramazan Bayramı namazının kılınmayacağını duyurdu.

Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı 204 artarak 2 bin 140'a ulaşırken, 470 kişi de sağlığına kavuştu.

Şimdiye kadar Kovid-19'dan 41 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede 1629 kişinin tedavisi sürerken, 3 bin 592 kişi gözetim altında tutuluyor.

Ukrayna'da karantina uzatıldı

Ukrayna Hükümeti, ülke genelinde uygulanan karantina rejiminin 22 Mayıs'tan 22 Haziran'a uzatılması kararı aldı.

Öte yandan karantina tedbirlerinin gevşetildiği ülkede toplu ulaşım 22 Mayıs, metro ise 25 Mayıs itibarıyla çalışacak.

Ülkede 1 Haziran'da şehirlerarası otobüs ve tren seferleri, 15 Haziran'da da uçak seferleri başlatılacak.

Şimdiye kadar virüsten 564 kişinin hayatını kaybettiği ülkede vaka sayısı 19 bin 230, iyileşen sayısı da 5 bin 955 olarak açıklanmıştı.

Rusya'da 50 bin okul uzaktan eğitime geçti

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin, salgın nedeniyle Ramazan Bayramında ülke genelinde camilerin ziyarete kapalı olacağını bildirdi.

Gaynutdin, bayram namazının camilerde sosyal mesafenin korunmasıyla imamlarca kılıncağını ve bunun canlı yayında verileceğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, ülkede Kovid-19 aşısının geliştirilmesiyle ilgili çalışmaların yapıldığını belirtti.

Golikova, ülkenin 17 bölgesinde salgına karşı tedbirlerin gevşetilmesinin ilk aşamasına geçilebileceğini dile getirdi.

Golikova ayrıca, 50 binden fazla okulda uzaktan eğitim verildiğini aktardı.

Başkent Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de şehirde 15 bin sağlık çalışanın salgın döneminde otellerde ücretsiz kalacağını açıkladı.

Ülkede vaka sayısı 308 bin 705, ölü sayısı 2 bin 972, iyileşen sayısı da 85 bin 392 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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