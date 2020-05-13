Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

NUR Belarus, Moldova, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan, Ukrayna ve Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve sağlığına kavuşanların sayısı artıyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
13.05.2020 19:14 | Son Güncelleme: 13.05.2020 19:14

NUR Belarus, Moldova, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan, Ukrayna ve Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve sağlığına kavuşanların sayısı artıyor.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 952 kişide daha Kovid-19'a rastlanmasıyla vaka sayısının 25 bin 825'e yükseldiği belirtildi.?

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 737 artarak 7 bin 711'e, ölenlerin de 4 yükselişle 146'ya ulaştığı aktarıldı.?

Ülkede toplam 296 bin 380 test yapıldı.

Moldova'da 252 yeni vaka

Moldova Başbakanı İon Kiku, Kovid-19 vaka sayısının 252 artarak 5 bin 406'ya ulaştığını, bir günde 1806 test yapıldığını bildirdi.

15 Mayıs'a kadar geçerli olan olağanüstü halin (OHAL) süresinin uzatılmayacağını vurgulayan Kiku, salgına karşı alınan tedbirlerin kaldırılmayacağını aktardı.

Moldova hükümeti, bu yıl orta ve yüksek okullardan mezun olma sınavlarının iptal edilmesine yönelik hazırlanan yasayı onayladı. Yasa parlamentonun onayına gönderildi.

Ülkede virüsten ölenlerin sayısı 184, iyileşen sayısı 2 bin 176 olarak açıklanmıştı.

Kazakistan'da tren seferlerine izin verilecek

Kazakistan'da yaklaşık 2 ay süren olağanüstü halin (OHAL) 11 Mayıs'ta sona ermesiyle karantina önlemlerinin gevşetilmesi sürüyor.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bugün başkent Nur Sultan ile Almatı şehrinden Çimkent, Aktau, Uralsk, Jezkazgan, Balkaş, Udjar ve Zaysan şehirlerine uçuşlara izin verildi. Salgın nedeniyle durdurulan uçuşlar 1 Mayıs'ta Nur Sultan ile Almatı arasındaki seferlerle başlatılmıştı.

18 Mayıs itibarıyla oteller, en fazla 30 koltuk kapasiteli yemek servis tesisleri, açık hava büfeleri, toplam alanın yüzde 30'unun dolması şartıyla ibadethaneler hizmete açılacak.

1 Haziran itibarıyla da ülke içi tren seferlerine sıhhi önlemlere sıkı uyulması şartıyla izin verilecek.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, sağlığına kavuşanların sayısı 121 artarak 2 bin 408'e ulaştı.

Yapılan test sayısının 400 bini geçtiği ülkede 3 bin 22 Kovid-19 hastasının tedavisine devam ediliyor.

Şimdiye kadar tespit edilen toplam 5 bin 417 vakanın 1118'i başkent Nur Sultan'da, 1628'i Almatı şehrinde kalanı bölgelerde bulunuyor.

432 vakanın bulunduğu Atırau eyaletinde Kovid-19 tespit edilen 2 hamile kadının sorunsuz şekilde doğum yaptığı, bebeklere yapılan test sonuçlarının henüz çıkmadığı öğrenildi.

Milli Kamu Sağlığı Merkezi Direktör Yardımcısı Serjan Aydosov, yakın zamanda bir grup Kazak doktorun tecrübe paylaşımı için Çin'e gönderileceğini belirtti.

Azerbaycan'da ölü sayısı 35 oldu

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, 65 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısı 2 bin 758'e ulaştı.

Sağlığına kavuşanların sayısı 54 artarak 1789'a, hayatını kaybedenlerin sayısı da 2 artarak 35'e çıktı.

Bugüne kadar 208 bin 546 test yapılan ülkede 934 hastanın tedavisi sürüyor.

Özbekistan'da 28 yeni vaka

Özbekistan hükümeti, yurtdışından son bir haftada 1200 vatandaşın ülkeye getirildiğini, vatandaşları tahliye çalışmalarının 24 Mayıs'a kadar süreceğini açıkladı.

Çin ve Hindistan'ın gönderdiği tıbbi malzeme, koruyucu ve sağlık ürünleri Özbekistan'a ulaştı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 vaka sayısının 28 artarak 2 bin 596'ya, sağlığına kavuşanların sayısının da 9 yükselerek 2 bin 55'e ulaştığı bildirdi.

Bugüne kadar 10 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 531 kişinin tedavisi sürüyor.

Ülkede 400 bin test yapılırken, 38 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Tacikistan'da vaka sayısı 801'e çıktı

Kazakistan'ın gönderdiği 5 bin ton un yardımı Tacikistan'a ulaştı.

Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı, 72 kişide daha Kovid-19 saptanmasıyla vaka sayısının 801'e ulaştığını açıkladı.

Bugüne kadar virüsten 23 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 778 kişinin tedavisi sürüyor.

Ülkede 7 bin 700 test yapılırken, 4 bin kişi karantinada tutuluyor.

Ukrayna'da karantina önlemleri gevşetiliyor

Salgına karşı tedbirlerin gevşetilmeye başladığı Ukrayna'da vatandaşların sokakta 8 kişilik grup halinde gezmesine izin verildi.

Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 22 Mayıs'a kadar devam edecek olan karantinanın sona ermesiyle geçilecek olan tedbirleri gevşetmenin ikinci aşamasında spor etkinliklerinin düzenlenmesi ve otellerin açılmasına izin verileceğini söyledi.

Ülkede güzellik salonları, kuaför, diş klinikleri, restoranlar, beyaz eşya mağazaları, noter, avukat büroları, müzeler ve kütüphaneler faaliyete geçmiş, parklar, dinlenme ve spor alanları ziyaret açılmıştı.

Kovid-19'dan 439 kişinin hayatını kaybettiği ülkede vaka sayısı 16 bin 425, iyileşenlerin sayısı da 3 bin 716 olarak açıklanmıştı.

Rusya

Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, 5 milletvekillerinin Kovid-19'la hastalandığını, onlardan birinin de iyileştiğini bildirdi.

Eğitim Bakanlığı, daha önce 8 Haziran'a ertelenen üniversiteye giriş sınavının da yapılmayacağını, yeni sınav tarihinin ilerleyen dönemlerde belirleneceğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, 1500 Kovid-19 hastasının solunum cihazına bağlı olduğunu aktardı.

Muraşko, salgın döneminde alkolden ölenlerin sayısının arttığını dile getirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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