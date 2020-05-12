Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Rusya, Belarus, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Azerbaycan ile Moldova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
12.05.2020 20:26 | Son Güncelleme: 12.05.2020 20:26

Rusya, Belarus, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Azerbaycan ile Moldova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, ülkedeki Kovid-19 durumunun gergin olduğunu belirtti.

Vakaların arttığına dikkati çeken Popova, Kovid-19 teşhisi konulanların yüzde 28,4'ünün hastanede tedavi gördüğünü, yüzde 41'inin ise belirti göstermediğini kaydetti.

Popova, 17 yaş altı hastaların oranının arttığını ve vakaların yüzde 7'sinin çocuk olduğunu aktardı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova da salgına yakalananların yüzde 21'inin sağlık çalışanı olduğunu bildirdi.

Ülkede, vaka sayısı 232 bin 243, ölü sayısı 2 bin 116, iyileşen sayısı da 43 bin 512 olarak açıklanmıştı.

Belarusta'ta 967 yeni vaka

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 967 kişide daha Kovid-19'a rastlanmasıyla vaka sayısı 24 bin 873'e çıktı.

Kovid-19 kaynaklı ölen kişi sayısı 7 artarak 142'ye çıkarken, 443 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 6 bin 974'e yükseldi.

Ülkede toplam 284 bin 445 Kovid-19 testinin yapıldığı belirtildi.

Moldova'da ölü sayı 182 oldu

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorika Dumbravyanu, son 24 saatte 25'i sağlık çalışanı, 159 kişide virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 5 bin 154'e ulaştığını bildirdi.

Bir günde 1051 testin yapıldığını belirten Dumbravyanu, ölen sayısının 3 artarak 182 olduğunu aktardı.

Moldova'da, iyileşen sayısı 2 bin 69 olarak açıklanmıştı.

Azerbaycan'da ölü sayısı 33 oldu

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, 104 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısı 2693'e ulaştı.

Sağlığına kavuşanların sayısı 55 artarak 1735'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 1 artarak 33'e çıktı. Bugüne kadar 202 bin 282 test yapılan Azerbaycan'da 925 hastanın tedavisi sürüyor.

Öte yandan tedavisi devam eden hastaların 33'ünün mahkum olduğu açıklandı. Adalet Bakanlığı, bir hapishanede 33 mahkumun Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından gözetim altına alındıklarını duyurdu.

Tacikistan'da 68 yeni vaka

Tacikistan hükümetinin Kovid-19'la mücadelesine destek amacıyla Çin ve İran hükümetleri ile Asya Kalkınma Bankası tıbbi, koruyucu ve sağlık ürünlerinden oluşan insani yardım gönderdi.

Koronavirüsü önleme tedbirleri kapsamında 15 Mayıs'a kadar tamamlanması öngörülen üniversitelerin mezuniyet sınavlarının sonbahara ertelenmesi ve öğrencilerin evlerine gönderilmesi kararlaştırıldı.

Adalet Bakanlığı Cezaevleri Genel Müdürü Mansur Umarov, hapishanelerde karantina ilan edildiğini ve durumun kontrol altında olduğunu, salgın şüphesiyle tıbbi kontrol altında tutulan 30 mahkumdan 4'ünün durumunun ağır olduğunu bildirdi.

En çok vakanın tespit edildiği Duşanbe'deki kuaför, oto yıkama ve cep telefonu satış dükkanlarının 31 Mayıs'a kadar kapatılması kararlaştırıldı.

Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı, 68 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısının 729'a, 2 kişinin daha vefat etmesiyle ölenlerin toplam sayısının ise 23'e ulaştığını açıkladı.

Tacikistan'da ilk vakanın 29 Nisan'da tespit edildiği açıklanmıştı.

Özbekistan'da 10 yeni vaka

Özbekistan Sağlık Bakanlığı, 10 kişide daha Kovid-19 tespit edilerek, vaka sayısının 2 bin 519'a, 8 kişinin daha iyileşmesiyle taburcu olanların sayısının 1996'ya ulaştığını bildirdi. Bakanlık halen 513 kişinin tedavisinin sürdüğünü aktardı.

Bugüne kadar 10 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 390 bin test yapılırken, 40 bin kişi de gözetim altında tutuluyor.

Kazakistan'da Kovid-19'la ilgili durum istikrara kavuştu

Dün olağanüstü halin (OHAL) kaldırıldığı ülkede bugün başkent Nur Sultan'da toplu taşıma araçları faaliyete başladı.

Kazakistan Sıhhi Başhekimi Ayjan Yesmagambetova, ilk vakaların tespit edildiği martta yüzde 150 olan vaka sayısında artışın son bir günde yüzde 2,3, son bir haftada ise yüzde 5'in altında gerçekleştiğini söyledi.

Sağlığına kavuşanların sayısının her geçen gün arttığını aktaran Yesmagambetova, "Son birkaç günde iyileşenlerin sayısı yeni vaka sayısını geçti ve bu Kovid-19'la ilgili durumun istikrarlaştığını gösteriyor." dedi.

Yesmagambetova, ülkede Kovid-19 tespit edilen 21 yabancının 14'ünün taburcu edildiğini kalanının tedavisinin devam ettiğini söyledi. Başhekim Yesmagambetova, mart itibarıyla ülkede 400 binin üzerinde test yapıldığını ifade etti.

Bugüne kadar Kovid-19'dan 32 kişinin hayatını kaybettiği ülkede vaka sayısı 5 bin 279, iyileşenlerin sayısı da 2 bin 108 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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