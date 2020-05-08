Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

NUR Ukrayna, Kazakistan, Gürcistan, Ermenistan, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

NUR Ukrayna, Kazakistan, Gürcistan, Ermenistan, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 44'ü çocuk ve 98'i sağlık çalışanı 504 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 14 bin 195'e ulaştığını bildirdi.

Toplam vakaların 977'sinin çocuk ve 2 bin 758'inin sağlık çalışanı olduğunu belirten Stepanov, en fazla vakanın Lviv, Çernovtsi, Zakarpatye ve Kiev bölgelerinde görüldüğünü açıkladı.

Stepanov, iyileşenlerin sayısının 310 artarak 2 bin 706'ya, ölenlerin sayısının da 21 artarak 361'e çıktığını aktararak, son bir günde 7 bin 763 tarama yapıldığını ifade etti.

Kazakistan'da 223 yeni vaka

Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 223 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 4 bin 753'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının da 64 artarak 1582'ye, hayatını kaybedenlerin sayısının da 1 artarak 31'e ulaştığı kaydedildi.

Gürcistan'da vaka sayısı 626'ya yükseldi

Gürcistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, son bir günde 8 kişide daha Kovid-19 saptanmasıyla vaka sayısının 626'ya, iyileşenlerin sayısının da 288'e çıktığı bildirildi.

Bugüne kadar ülkede salgın nedeni ile 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Ermenistan'da ölü sayısı 43 oldu

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 hasta sayısı 145 artarak 3 bin 29'a, ölü sayısı da 1 artarak 43'e ulaştı.

Bugüne kadar 29 bin 205 test yapılan ülkede, 1218 kişi iyileşmiş, 1758 hastanın tedavisi sürüyor.

- Özbekistan'da 45 yeni vaka

Özbekistan Koronavirüsle Mücadele Komisyonu kararıyla, ülkede 9 Mayıs Anma ve Saygı Gösterme Günü kutlama etkinlikleri yasaklandı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 45 kişide daha Kovid-19'a rastlanmasıyla vaka sayısının 2 bin 314'e, 32 kişinin daha iyileşmesiyle taburcu olanların sayısının 1688'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada 616 kişinin tedavisinin sürdüğünü kaydedildi.

Bugüne kadar 10 kişinin hayatını kaybettiği Özbekistan'da 350 bin test yapılırken, 35 bin kişi de gözetim altında tutuluyor.

Tacikistan'da "panik yapmayın" çağrısı yapıldı

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, aldıkları önlemler sonucu salgının 4 ay boyunca ülkeyi etkilemediğini söyleyerek, halkı panik yapmamaya çağırdı.

Başkent Duşanbe Belediyesi, 10 Mayıs'a kadar kapatılan giysi pazarlarının mayıs sonuna kadar kapalı kalmasını kararlaştırdı.

Özbekistanlı doktorlar, salgınla mücadelede Tacik meslektaşlarına yardım etmek için Duşanbe'ye geldi.

Özbekistan hükümeti, Tacikistan'a solunum cihazları, tıbbi ilaç ve malzemelerin yanı sıra Kovid-19 hastaları için 575 yataklı tam donatımlı konteyner hastane gönderdi.

Vaka sayısının 461, ölenlerin ise 12 olduğu ülkede 4 bin 205 kişi karantina altında tutuluyor.

Tacikistan'da ilk vaka 29 Nisan'da tespit edilmişti.

Kaynak: AA