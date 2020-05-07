Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
07.05.2020 12:14 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:14

NUR Ukrayna, Kazakistan, Moldova, Gürcistan, Özbekistan, Ermenistan, Tacikistan ve Kırgızistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bugüne kadar toplam 596 kişi hayatını kaybetti.

NUR Ukrayna, Kazakistan, Moldova, Gürcistan, Özbekistan, Ermenistan, Tacikistan ve Kırgızistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bugüne kadar toplam 596 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 28'i çocuk ve 109'u sağlık çalışanı 507 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 13 bin 691'e çıktığını bildirdi.

Toplam vakaların 933'ünün çocuk ve 2 bin 660'ının sağlık çalışanı olduğunu ifade eden Stepanov, iyileşenlerin sayısının 299 artarak 2 bin 396'ya, ölü sayısının ise 13 artarak 340'a yükseldiğini kaydetti.

Stepanov, son bir günde 7 bin 18 test yapıldığını aktardı.

Kazakistan'da 165 yeni vaka

Son 3 günde vaka sayısında artışın yüzde 4'ün altında olduğu Kazakistan'da iyileşenlerin sayısı artıyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte vaka sayısı 165 artarak 4 bin 509, iyileşenlerin sayısı da 63 artarak 1450 oldu.

Başkent Nur Sultan'da 92 yaşındaki Kovid-19 hastası kadın iyileşti. Şehirde görülen toplam 853 vakanın 336'sı sağlığına kavuştu.

1 Mayıs'ta başlatılan bazı şehirler arası uçuşlarda, yolcular arasında bir koltuk boş bırakmak şartıyla uçağa yerleştirme önlemi bugün itibarıyla kaldırıldı. Hava yolu şirketleri, uçakta sosyal mesafeyi koruma tedbirinin devam etmesinin uçak bileti fiyatlarının artmasına neden olabileceğini açıklamıştı.

Ülkede Kovid-19'dan 30 kişi hayatını kaybetmişti.

Moldova?'da virüsten ölenlerin sayısı 145'e çıktı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısının 1747'ye, ölenlerin sayısının da 2 artarak 145'e yükseldiği ifade edildi.

37 bin 240 kişinin gözetimde bulunduğu ülkede, vaka sayısı 4 bin 476 olarak açıklanmıştı.

Moldova'da 9 sağlık personeli de hayatını kaybetmişti.

Gürcistan'da vaka sayısı 618'e ulaştı

Gürcistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, 5 kişide daha Kovid-19 saptanmasıyla vaka sayısının 618'e, sağlığına kavuşanların sayısının da 275'e çıktığı bildirildi.

Ülkede virüsten 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özbekistan'da vaka sayısı 2 bin 266 oldu

Kovid-19'la Mücadele Komisyonu, illerin yüksek riskli, orta riskli ve güvenli bölge kategorilerine ayrılmasını ve buna göre bölgelerde karantina uygulamalarının yapılmasını kararlaştırdı.

Yarından itibaren yürürlüğe girecek uygulamaya göre, yüksek riskli bölgede banka, noter, avukatlık bürosu, sigorta şirketleri ve pazar yerleri, orta riskli bölgede bunlara ek olarak marketler, çiçekçiler, kuaför salonları, oteller, elektronik cihaz mağazaları, otomobil servisleri ve taksiler çalışabilecek.

Güvenli bölge kategorisindeki illerde de yüksek ve orta riskli bölge kategorisindekilerin yanı sıra özel araç kullanmaya izin verilecek, park yerleri halka açılacak.

Maliye Bakanı Timur İşmetov, salgınla mücadele için çalışan 15 bin 825 sağlık çalışanına 5,5 milyon dolar ek ödeme yapılacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 35 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 2 bin 266'a yükseldiği, 1577 kişinin sağlığına kavuştuğu, 679 kişininse tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Kovid-19'dan 10 kişinin hayatını kaybettiği Özbekistan'da 350 bin test yapılırken, 50 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Ermenistan'da ölü sayısı 42 oldu

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 102 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısı 2 bin 884'e, ölü sayısı da 2 artarak 42'ye çıktı.

Bugüne kadar 28 bin 17 test yapılan ülkede, 1185 Kovid-19 hastası iyileşti, 1648 hastanın tedavisi sürüyor.

Tacikistan'da 3 bin 596 kişi karantinaya alındı

Tacikistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, İran'ın Tacikistan'a tıbbi cihaz, uzman ve ilaç yardımı sağlamaya hazır olduğu aktarıldı.

Ülkenin Futbol Federasyonu, 10 Mayıs'a kadar askıya aldığı Yüksek Lig Şampiyonası ve diğer futbol maçları salgın nedeniyle belirsiz süreye erteleme kararı aldı.

Uluslararası Para Fonu, ekonomi, sağlık ve sosyal koruma alanlarında bütçe harcamaları için Tacikistan'a 189,5 milyon dolar kredi vereceğini duyurdu.

Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı, ülkede toplam 3 bin 596 kişinin karantina altında tutulduğunu açıkladı.

Bugüne kadar 379 vakanın tespit edildiği Tacikistan'da Kovid-19'dan 8 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede ilk vaka 29 Nisan'da tespit edilmişti.

Kırgızistan'da 24 yeni vaka

Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Nurbolot Üsenbayev, Kovid-19 hasta sayısının 24 artarak 895'e yükseldiğini bildirdi.

İyileşenlerin sayısının 23 artarak 637'ye çıktığını ifade eden Üsenbayev, 676 kişinin gözetim altında tutulduğunu kaydetti.

Başkent Bişkek Belediye Başkan Yardımcısı Almaz Beketayev, başkentte 1 Mayıs'ta bazı işletmelerin faaliyetine izin verilmesiyle 83 bin 280 kişinin işbaşı yaptığını, 154 bin 784 kişinin de çalışmasına henüz izin verilmediğini dile getirdi.

Ülkede Kovid-19 hastası 12 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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