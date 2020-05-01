Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
01.05.2020 19:14 | Son Güncelleme: 01.05.2020 19:14

NUR Belarus, Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, Özbekistan, Moldova, Rusya ve Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

NUR Belarus, Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, Özbekistan, Moldova, Rusya ve Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 890 kişide daha Kovid-19'a rastlanmasıyla vaka sayısı 14 bin 917'ye ulaştı.

Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 532 artarak 2 bin 918'e, ölü sayısı da 4 artarak 93'e yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 186 bin 262 test yapıldı.

Kazakistan'da iyileşenlerin sayısı 920 oldu

Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 vaka sayısının 23 artarak 3 bin 574'e, iyileşenlerin sayısının da 41 artarak 920'ye çıktığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kovid-19 tespit edilen Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'e acil şifalar dileyerek, Kazakistan ile Rusya'nın salgınla mücadelede aktif iş birliği içinde olduğunu dile getirdi.

Azerbaycan'da ölü sayısı 25'e çıktı

Azerbaycan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 50 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısı 1854'e ulaştı.

Salgından iyileşenlerin sayısı 40 artarak 1365'e, hayatını kaybedenlerin sayısı da 1 artarak 25'e çıktı.

Bugüne kadar 146 bin 630 testin yapıldığı ülkede 464 hastanın tedavisi sürüyor.

Gürcistan'da iyileşenlerin sayısı 207 oldu

Gürcistan hükümetinin Kovid-19'la ilgili internet sitesinden yapılan açıklamada, iyileşenlerin sayısının 23 artarak 207'ye çıktığı kaydedildi.

Bugüne kadar 569 kişide Kovid-19'un saptandığı ülkede salgından 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Özbekistan'da 29 yeni vaka

Özbekistan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'un 29 kişide daha tespit edilmesiyle vaka sayısının 2 bin 75'e ulaştığını açıkladı.

Açıklamada, 48 kişinin daha iyileşmesiyle taburcu olanların sayısının 1182 olduğu ifade edildi.

Bugüne kadar salgından 9 kişinin yaşamını yitirdiği Özbekistan'da 884 kişinin tedavisi sürüyor.

Toplam 280 bin testin yapıldığı ülkede 80 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Moldova'da 83 vaka daha

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı 83 artarak 3 bin 980'e ulaştı.

Taburcu olanların sayısı 1272 olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 artarak 122'ye yükseldi.

Ukrayna'ya Dünya Bankasından 150 milyon dolar destek

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, ülkede salgından iyileşenlerin sayısının arttığını, alınan tedbirlerin kademeli gevşetilmesiyle ilgili çalışmaların yapıldığını bildirdi.

Şmıgal, gıda pazarının bugün itibariyle açıldığını dile getirdi.

Dünya Bankası, sosyal desteğin genişletilmesi amacıyla Ukrayna'ya 150 milyon dolar tahsis edeceğini, bunun 50 milyon dolarının salgınla mücadele için kullanılacağını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı da Ukrayna'ya 14 milyon 500 bin dolarlık destek vereceğini açıkladı.

Ülkede vaka sayısı 10 bin 861, ölen sayısı 272, iyileşen sayısı da 1413 olarak açıklanmıştı.

Rusya

Rusya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19'a yakalanan çocuk sayısının arttığı belirtilerek, 11 çocuğun durumunun ağır olduğunu, 2'sinin de hayatını kaybettiği aktarıldı.

İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, havanın ısınmasıyla salgınla ilgili durumun düzeleceği ancak sonbaharda virüsün ikinci dalgasının yaşanacağı değerlendirmesinde bulunuldu.

Ülkede vaka sayısı 114 bin 431, ölü sayısı 1169, iyileşenlerin sayısı ise 13 bin 220 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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