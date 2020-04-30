Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
30.04.2020 19:12 | Son Güncelleme: 30.04.2020 19:12

NUR Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Belarus, Moldova ve Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

NUR Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Belarus, Moldova ve Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 846 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısı 14 bin 27'ye yükseldi.

Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 314 artarak 2 bin 386'ya ulaşırken, ölü sayısı 5 artarak 89 oldu.

Ülkede bugüne kadar 176 bin 625 Kovid-19 testi yapıldı.

Kazakistan'da vaka sayısı 3 bin 356'ya çıktı

Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 vaka sayısının 151 artarak 3 bin 356'ya, iyileşenlerin sayısının 39 artarak 858'e yükseldiği belirtildi.

Başkent Nur Sultan'ın Sağlık İdaresi Başkanı Saule Kisikova, şehirde virüs tespit edilen toplam 631 hastanın yüzde 36'sının iyileştiğini, 395 kişinin tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Vakalardan yüzde 55'inin kadın yüzde 45'inin erkek olduğunu belirten Kisikova, 2 bin 724 kişinin ev, 1165 kişinin hastanede karantinada olduğunu söyledi.

Ülkede şimdiye kadar salgından 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Özbekistan'da 30 iyileşme

Özbekistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgında iyileşenlerin sayısı 30 artarak 1126 oldu.

Toplam vaka sayısının 2017 olarak açıklandığı Özbekistan'da Kovid-19'dan 9 kişi hayatını kaybederken, 882 kişinin tedavisi sürüyor.

Bugüne kadar 270 bin testin yapıldığı ülkede 80 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Azerbaycan'da ölü sayı 24'e çıktı

Azerbaycan Sağlık Bakanlığından yapılamada, 38 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısının 1804'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, taburcu olanların sayısının 58 artarak 1325, hayatını kaybedenlerin sayısının 1 artarak 24 olduğu ifade edildi.

Bugüne kadar ülkede 143 bin 79 test yapıldı, 455 hastanın tedavisi sürüyor.

Moldova'da vaka sayısı 4 bine yaklaştı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, 126 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısının 3 bin 897'ye yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, toplam vakaların 960'ının sağlık çalışanı ve 72'sinin çocuk olduğu kaydedildi.

Ulusal Acil Durum Komisyonu da başkent Kişinev ve Beltsi kentinde toplu taşıma araçlarının 1-3 Mayıs'ta çalışmayacağını duyurdu.

Kovid-19 nedeniyle 15 Mayıs'a kadar olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği ülkede, ölü sayısı 116, iyileşen sayısı da 1182 olarak açıklanmıştı.

- Rusya

Rusya Ulusal Muhafız Kuvvetleri Federal Servisi, kurumun 339 görevlisinde Kovid-19 tespit edildiğini, bunlardan 35'inin iyileştiğini açıkladı.

Savunma Bakanlığı, orduda vaka sayısının 170 artarak 1044'e ulaştığını bildirmişti.

Ordudaki 279 sivil personelin yanı sıra bakanlığa bağlı okullarda 1352 öğrenci ve öğretmende Kovid-19'a rastlandığı aktarılmıştı.

Kovid-19 kaynaklı 1073 kişinin hayatını kaybettiği Rusya'da vaka sayısı 106 bin 498, iyileşenlerin sayısı 11 bin 619 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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