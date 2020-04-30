Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Bişkek'teki cadde ve sokaklardan detaylar Kontrol noktaları Meclis Genel Kurulu Hastaneden taburcu olanlar Kırgızistan'da 17 yeni vakaKırgızistan Sağlık Bakanlığı Temsilcisi Aynura Akmatova, 17 kişide daha Kovid-19 saptanmasıyla vaka sayısının 746'ya, taburcu edilenlerin sayısının da...