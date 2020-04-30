Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
Bişkek'teki cadde ve sokaklardan detaylar Kontrol noktaları Meclis Genel Kurulu Hastaneden taburcu olanlar Kırgızistan'da 17 yeni vakaKırgızistan Sağlık Bakanlığı Temsilcisi Aynura Akmatova, 17 kişide daha Kovid-19 saptanmasıyla vaka sayısının 746'ya, taburcu edilenlerin sayısının da...
Bişkek'teki cadde ve sokaklardan detaylar
Kontrol noktaları
Meclis Genel Kurulu
Hastaneden taburcu olanlar Kırgızistan'da 17 yeni vaka
Kırgızistan Sağlık Bakanlığı Temsilcisi Aynura Akmatova, 17 kişide daha Kovid-19 saptanmasıyla vaka sayısının 746'ya, taburcu edilenlerin sayısının da 462'ye yükseldiğini bildirdi.
Vakaların 12'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Akmatova, 276 hastanın tedavisinin devam ettiğini dile getirdi.
Akmatova, 864 kişinin hastanede, 3 bin 86 kişinin de ev karantinasında tutulduğunu aktardı.
Parlamento, 3 şehir ve 1 ilçede OHAL rejiminin 30 Nisan'dan 11 Mayıs'a kadar uzatılmasını onayladı.
Hükümet, salgına karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesi için 2 aşamalı plan hazırladı.
İlk aşamada 1 Mayıs itibarıyla sanayi, üretim ve inşaat sektörünün yanı sıra ticari işletmeler, otomobil tamirhaneleri, noter ve kuaförlerin faaliyetine izin verilecek.
Salgında 8 kişi yaşamını yitirmişti.
Kaynak: AA