Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

NUR Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Ukrayna, Ermenistan, Moldova ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
30.04.2020 12:22 | Son Güncelleme: 30.04.2020 12:22

NUR Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Ukrayna, Ermenistan, Moldova ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 100 artarak 3 bin 205, iyileşenlerin sayısı da 21 artarak 819 oldu.

Atırau Bölgesi Olağanüstü Hal (OHAL) Karargahı, ülkenin büyük petrol sahalarından Atırau eyaletindeki Tengiz'de Kovid-19 vaka sayısının 71'e yükseldiğini açıkladı.

Ülkenin çeşitli bölgelerinden 35 bin işçinin çalıştığı Tengiz'de salgın nedeniyle 16 Nisan'da işçilerin tahliyesi başlamıştı. Bölgeden 17 bin çalışanın çıkarılması bekleniyor.

Kırgızistan'da 17 yeni vaka

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı Temsilcisi Aynura Akmatova, 17 kişide daha Kovid-19 saptanmasıyla vaka sayısının 746'ya, taburcu edilenlerin sayısının da 462'ye yükseldiğini bildirdi.

Vakaların 12'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Akmatova, 276 hastanın tedavisinin devam ettiğini dile getirdi.

Akmatova, 864 kişinin hastanede, 3 bin 86 kişinin de ev karantinasında tutulduğunu aktardı.

Parlamento, 3 şehir ve 1 ilçede OHAL rejiminin 30 Nisan'dan 11 Mayıs'a kadar uzatılmasını onayladı.

Hükümet, salgına karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesi için 2 aşamalı plan hazırladı.

İlk aşamada 1 Mayıs itibarıyla sanayi, üretim ve inşaat sektörünün yanı sıra ticari işletmeler, otomobil tamirhaneleri, noter ve kuaförlerin faaliyetine izin verilecek.

Salgında 8 kişi yaşamını yitirmişti.

Özbekistan'da salgından ölenlerin sayısı

Özbekistan Sağlık Bakanlığı, 48 kişide daha Kovid-19 saptanmasıyla vaka sayısının 2 bin 17 ve 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 9 olduğunu açıkladı.

Kovid-19'la Mücadele Komisyonu, vaka sayısındaki artışın azalmasıyla vatandaşların evin bahçesinde gezinmelerine, üniversitelerde bilimsel ve laboratuvar çalışmaların yapılmasına, tarım üreticilerinin ve taksilerin çalışmasına izin verdi.

Bugüne kadar salgından 1096 kişinin iyileştiği Özbekistan'da, 912 kişinin tedavisi sürüyor.

270 bin testin yapıldığı ülkede, 80 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Ukrayna'da vaka sayısı 10 bin 400'ü geçti

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, 45'i çocuk ve 87'si sağlık çalışanı olmak üzere 540 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 10 bin 406'ya ulaştığını bildirdi.

Vakaların 2 bin 663'ünün sağlık personeli ve 717'sinin çocuk olduğunu kaydeden Stepanov, iyileşenlerin sayısının 1238'e, ölü sayısının da 11 artarak 261'e yükseldiğini aktardı.

Moldova'da iyileşenlerin sayısı 1182'ye ulaştı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı, salgında ölü sayısının 5 artarak 116'ya, iyileşenlerin sayısının 68 artarak 1182'ye yükseldiğini açıkladı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 771 olarak açıklanmıştı.

Ermenistan'da ölü sayısı 32 oldu

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 134 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısı 2 bin 66'ya, ölü sayısı 2 artarak 32'ye çıktı.

Bugüne kadar 21 bin 125 test yapılan ülkede salgından 929 kişi iyileşti, 1103 hastanın ise tedavisi sürüyor.

Gürcistan'da 22 yeni vaka

Gürcistan hükümetinin Kovid-19'la ilgili internet sitesinden yapılan açıklamada, 22 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 542'ye, iyileşenlerin sayısının ise 178'ye yükseldiği belirtildi.

Bugüne kadar ülkede salgından 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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