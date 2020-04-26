Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
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Koronavirüs, Kazakistan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haber

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

NUR Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan, Gürcistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artıyor.

26.04.2020 13:28 | Son Güncelleme: 26.04.2020 13:28
Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

NUR Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan, Gürcistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artıyor.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 6 bin 361 artarak 80 bin 949'a ulaştığını, yeni vakaların yüzde 45,9'unda salgın belirtileri bulunmadığını açıkladı.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 517 artarak 6 bin 767'ye, ölü sayısının da 66 artarak 747'ye ulaştığı kaydedildi.

Salgının etkisinin en çok hissedildiği Moskova'da 2 bin 971 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısı 42 bin 480'e yükseldi.

İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, yaklaşık 173 bin kişinin gözetimde tutulduğunu, son bir günde 156 bin olmak üzere bugüne kadar 2 milyon 800 binin üzerinde test yapıldığını açıkladı.

Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'daki iki milletvekilinde Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Başbakan Mihail Mişustin, salgını önlemek üzere işletmelere yönelik uygulanan kısıtlamaların aşamalı olarak kaldırılması için öneriler hazırlanmasını istedi.

Solunum cihazları sertifikalandırma sürecininin hızlandırılması gerektiğinin altını çizen Mişustin, salgının yayılma riski altında olan bölgelerin belirlenmesi talimatı verdi.

Ukrayna'da vaka sayısı 8 bin 617

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 492 kişinin daha virüse yakalanmasıyla vaka sayısı 8 bin 617'ye, iyileşenlerin sayısı 840'a, ölü sayısı da 8 artarak 209'a yükseldi.

Vakaların 1676'sının sağlık personeli olduğu kaydedildi.

Salgından 2 kişinin hayatını kaybettiği Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde vaka sayısı 1 artarak 58'e, iyileşenlerin sayısı 18'e çıkarken, 368 kişi de karantinada tutuluyor.

Kazakistan'da 96 yeni vaka

Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 vaka sayısı 96 artarak 2 bin 660'a, iyileşenlerin sayısı da 31 artarak 677'ye yükseldi.

Şimdiye kadar salgında 25 kişinin hayatını kaybettiği Kazakistan'da test sonuçları pozitif çıkan ölümlerin incelenmesiyle ilgili bölgelerde komisyonlar oluşturuldu.

Son 1 haftada vaka sayısı ortalama yüzde 6,5 artarken, en çok vaka artışları Almatı (336), Nur Sultan (113), Çimkent (104) şehirlerinde ve Batı Kazakistan (70) eyaletinde kaydedildi.

Bugüne kadar 180 binden fazla testin yapıldığı Kazakistan'da 1981 kişinin tedavisi sürüyor.

Kırgızistan'da vaka sayısı 682'ye çıktı

Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Nurbolot Usenbayev, Kovid-19 vaka sayısının 17 artarak 682'ye, taburcu olanların sayısının da 370'e çıktığını aktardı.

Usenabayev, virüse yakalanan sağlık çalışanları sayısının 5 artarak 180'e yükseldiğini ifade etti.

Ülkede salgından 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Ermenistan'da 69 vaka daha

Ermenistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 69 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 1746'ya ulaştığı belirtildi.

Bugüne kadar 17 bin 931 test yapılan ülkede, 885 hastanın tedavisi sürerken, salgından iyileşenlerin sayısı 833, ölenlerin sayısı da 28 olarak açıklanmıştı.

Gürcistan'da ölü sayısı 6 oldu

Gürcistan hükümetinin Kovid-19'la ilgili internet sitesinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 29 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısının 488'e çıktığı ifade edildi.

Tiflis Devlet Tıp Üniversitesinin İlk Üniversite Kliniği Müdürü Levan Ratiani, Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan 83 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurmasıyla salgından ölenlerin sayısı 6'ya ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 139 olarak açıklanmıştı.

Özbekistan'da 29 yeni vaka

Özbekistan Sıhhi Kontrol Kurumu Başkan Yardımcısı Bahram Almatov, Kovid-19 vaka sayısının 29 artarak 1865'e yükseldiğini kaydetti.

Şimdiye kadar 207 bin kişinin karantinadan çıkarıldığını ifade eden Almatov, 242 bin test yapıldığını, 81 bin kişinin gözetim altında tutulduğunu söyledi.

Şimdiye kadar Kovid-19'dan 707 kişinin iyileştiği Özbekistan'da 8 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

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