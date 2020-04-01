Avrasya ülkelerinde, Kovid-19'la ilgili gelişmeler
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Avrasya ülkelerinde, Kovid-19'la ilgili gelişmeler

NUR Belarus, Moldova, Rusya, Azerbaycan, Kazakistan Özbekistan ve Kırgızistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve salgına karşı önlemler artıyor.

01.04.2020 19:36 | Son Güncelleme: 01.04.2020 19:36
Avrasya ülkelerinde, Kovid-19'la ilgili gelişmeler

NUR Belarus, Moldova, Rusya, Azerbaycan, Kazakistan Özbekistan ve Kırgızistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve salgına karşı önlemler artıyor.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgından ölenlerin sayısının 2'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, hayatını kaybeden kişinin kronik hastalıkları bulunduğu aktarıldı.

Ülkede 32 binden fazla testin yapıldığı ifade edilen açıklamada, 5 kişinin iyileştiği, vaka sayısının 157 olduğu kaydedildi.

Moldova'da vaka sayısı 423'e çıktı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorika Dumbravyanu, virüsün 70 kişide daha görülmesiyle vaka sayısının 423'e çıktığını bildirdi.

Dumbravyanu, ölü sayısının 1 artarak 5'e yükseldiğini söyledi.

Rusya'da "acil durum" ilan edilmesi değerlendirilmiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kovid-19'un ülke ekonomisine etkilerini azaltmak ve bu yönde önlem almak için video konferans yoluyla Bakanlar Kurulu'nu topladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, toplantıda, ülke çapında "acil durum" ilan edilmesi konusunun tartışılmadığını aktardı.

Kovid-19 nedeniyle 24 kişinin hayatını kaybettiği Rusya'da vaka sayısı 2 bin 777 olarak açıklanmıştı.

Azerbaycan'da 61 yeni vaka

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahının açıklamasına göre, 61 kişide daha Kovid-19 tespit edildi.

Salgın nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 26 hastanın iyileştiği Azerbaycan'da 328 vakanın tedavisi sürüyor.

Yaklaşık 35 bin kişiye Kovid-19 testinin yapıldığı ülkede, 4 bin 518 kişi karantinada tutuluyor.

Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde, uyarılara rağmen sokak ve caddelerde hem yaya hem de araç trafiği yaşandı.

Sokaklarda devriye gezerek halkı "evlerinde kalmaları" yönünde uyaran emniyet güçleri, uygulamalarını sertleştirdi.

Bakü'ye Sumgayıt kenti ile Abşeron ilinden gelen araçlar durdurulurken, gerekçesi olmayanlar şehre alınmadı.

Kazakistan'da 11 yeni vaka

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı 11 artarak 380 oldu ve 2 kişinin daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 26'ya ulaştı.

Başkent Nur Sultan'da virüs tespit edilen veya bu kişilerle temas eden 15 konutun girişleri dezenfekte edilerek kapatıldı. Laboratuvar testlerinin yapılmasından sonra konuta girişlerin açılması bekleniyor.

Kazakistan Enformasyon ve Toplumsal Gelişme Bakanı Dauren Abayev, 15 Nisan olan karantina süresinin uzatılmasını söylemenin erken olduğunu belirterek, "Kimse 2 hafta önceden epidemiyolojik durumu tahmin edemez. Ancak farklı senaryolara hazır olmalıyız." dedi.

Özbekistan'da 4 kişi daha iyileşti

Özbekistan'da, salgınla mücadele tedbirleri kapsamında "65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkması" yasaklandı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 4 Kovid-19 hastasının taburcu edilmesiyle iyileşenlerin sayısı 12'ye ulaştı.

Salgın nedeniyle 2 kişinin yaşamını yitirdiği Özbekistan'da, vaka sayısı 173 olarak açıklanmıştı.

Kırgızistan'da yeni Sağlık Bakanı atandı

Kırgızistan'da Kovid-19'la mücadelede yeterli önlem almadığı eleştirileri üzerine görevinden alınan Sağlık Bakanı Kosmosbek Çolponbayev'in yerine Sabirjan Abdikarimov atandı.

Görevinden alınan sosyal konulardan sorumlu Başbakan Yardımcısı Altınay Ömürbekova'nın yerine de Cumhuriyet Partisi Milletvekili Aida İsmailova getirildi.

Ülkede olağanüstü hal (OHAL) rejimi güçlendirilirken, vatandaşların araçlarıyla trafiğe çıkmaları yasaklandı.

Sokağa çıkma yasağıyla OHAL kurallarını ihlal edenlerle, maskesiz dışarı çıkanlara para cezası miktarı belirlendi.

Hükümet ve belediyeler, karantinanın uygulandığı şehirlerde ihtiyaç sahiplerine yardım kampanyaları başlattı.

Üç kişinin iyileşerek taburcu olduğu ülkede vaka sayısı 111 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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