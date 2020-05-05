Avrasya ülkelerinde Kovid-19 ile ilgili vaka ve ölümler artıyor
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19 ile ilgili vaka ve ölümler artıyor

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 ile ilgili vaka ve ölümler artıyor
05.05.2020 12:16 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:16

NUR Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Gürcistan, Moldova ve Ermenistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

NUR Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Gürcistan, Moldova ve Ermenistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 92'si sağlık çalışanı ve 26'sı çocuk 366 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 12 bin 697'ye çıktığını bildirdi. Bir günde en fazla vakaya Çernovtsi, Odessa ve Kiev bölgelerinde rastlandığını dile getiren Stepanov, toplam vakaların 2 bin 479'unun sağlık çalışanı ve 881'inin çocuk olduğunu belirtti.

İyileşenlerin sayısının 256 artarak 1875'e, ölü sayısının ise 13 artarak 316'ya yükseldiğini aktaran Stepanov, son bir günde 5 bin 307 test yapıldığını söyledi.

Kazakistan'da vaka sayısı 4 bini geçti

Kazakistan'da olağanüstü hal rejiminin 51. gününde salgına karşı önlemler gevşetilmeye devam ediyor. Başkent Nur Sultan'ın yanı sıra Akmola, Aktöbe, Atırau, Kuzey Kazakistan ve Türkistan eyaletlerinde halka hizmet merkezleri sıhhi kurallara sıkı uyulması şartıyla tekrar hizmete açıldı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı 132 artarak 4 bin 160'a, iyileşenlerin sayısı da 34 artarak 1207'ye yükseldi. Virüsten iki kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 29'a çıktı.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 11 Mayıs'ta olağanüstü hal rejiminin son ereceğini ancak karantina rejiminin devam edeceğini belirtti.

Kırgızistan'da 600 kişi iyileşti

Kırgızistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 13 kişide daha Kovid-19 saptanmasıyla vaka sayısının 843'e, taburcu edilenlerin sayısının da 600'e yükseldiği aktarıldı. Açıklamada, virüsten ölenlerin sayısının 1 artarak 11'e çıktığı kaydedildi.

Ülkede vakalarla temas eden 917 kişi gözetim altında tutuluyor.

Özbekistan'da vaka sayısı 2 bin 189 oldu

Özbekistan Sağlık Bakanlığı, 8 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 2 bin 189, 35 kişinin daha iyileşmesiyle taburcu olanların sayısının 1405 olduğunu açıkladı. 774 kişinin tedavisinin sürdüğü aktarıldı.

Kovid-19'dan bugüne kadar 10 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 325 bin test yapılırken 56 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Gürcistan'da 11 yeni vaka

Gürcistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, son 24 saat içinde 11 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 607'ye, iyileşenlerin sayısının 240'a yükseldiği kaydedildi.

Bugüne kadar ülkede Kovid-19'dan 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Moldova?'da ölü sayısı 133'e yükseldi

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 5 artarak 133'e, iyileşenlerin sayısı ise 1544'e çıktı.37 bin 575 kişinin gözetimde bulunduğu ülkede, vaka sayısı 4 bin 248 olarak açıklanmıştı.

Ermenistan'da ölü sayısı 40'a ulaştı

Ermenistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 112 kişinin daha virüse yakalanmasıyla vaka sayısının 2 bin 619'a, 1 kişinin daha ölmesiyle ölü sayısının 40'a çıktığı ifade edildi. Bugüne kadar 25 bin 846 test yapılan ülkede koronavirüsten 1111 kişi iyileşti, 1462 hastanın tedavisi sürüyor.

Tacikistan'da okullarda tatil süresi uzatıldı

Tacikistan Koronavirüsle Mücadele Merkezi, okullarda tatil süresinin 10 Mayıs'tan 17 Ağustos'a uzatıldığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 60'tan fazla Tacik vatandaşının ABD'den getirildiği, aynı uçakla Tacikistan'daki ABD vatandaşlarının ülkesine götürüleceği belirtildi.

Bugüne kadar 230 vakanın tespit edildiği, 3 kişinin de öldüğü ülkede 3208 kişi karantina altında tutuluyor.

Tacikistan'da ilk vakanın 29 Nisan'da tespit edildiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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