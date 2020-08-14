Avrasya ülkelerinde Kovid-19 ile ilgili gelişmeler
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19 ile ilgili gelişmeler

Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Ermenistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 ile ilgili gelişmeler
14.08.2020 11:59 | Son Güncelleme: 14.08.2020 12:02

Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Ermenistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artmaya devam ediyor.

Ukrayna'da son 24 saatte 1732 kişide Kovid-19 tespit edildi ve bu rakam günlük vaka artışında yeni bir rekor oldu.

Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 87 bin 872'ye, ölü sayısının ise 19 artarak 2 bin 11'e çıktığını bildirdi.

Hastaneye 330 kişinin kaldırıldığını ifade eden Stepanov, 581 kişinin iyileştiğini ve sağlığına kavuşanların sayısının 46 bin 797'ye ulaştığını kaydetti.

"Günlük vaka ve hastaneye kaldırılan hasta sayılarında yeni bir rekor yaşandı." diyen Stepanov, vatandaşlara salgına karşı kurallara uymaları çağrısında bulundu.

Salgının ikinci dalgasına hazırlık yaptıklarını bildiren Stepanov, "Kovid-19 vaka sayısı mayıs ve hazirana kıyasla iki kat arttı. Sağlık sistemimize yönelik artacak yükü hafifletmek için hazırlık yapıyoruz. İtalya veya İspanya'daki durumun ülkemizde yaşanmasına izin veremeyiz." dedi.

Karantina uygulamasının 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede, 39 bin 64 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Ukrayna'da, nisan ve mayısta 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru binin üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

Geçen hafta yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, iki gündür 1500'ün üzerinde görülüyor.

Kazakistan

Kazakistan'da temmuz başında 1500'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı son günlerde azalma eğilimi gösteriyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte vaka sayısı 476 artarak 101 bin 484'e çıktı. İyileşenlerin sayısı 1877 artarak 78 bin 633'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21 artarak 1356'ya yükseldi.

Ülkede 21 binden fazla Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Kovid-19 belirtileri bulunan ancak test sonuçları onaylanmayan zatürre vaka sayısı 934 artarak 16 bin 666'ya, zatürreden ölenlerin sayısı 10 artarak 198'e yükseldi.

Ülkede uygulanan karantina rejiminin hafifletilmesi bekleniyor.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede Kovid-19 vaka sayısının 468 artarak 33 bin 561'e, ölü sayısının 3 artışla 218'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 943 artarak 27 bin 213'e ulaştığı, böylece hastaların yüzde 81'inin iyileştiği belirtildi.

100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 6 bin 130 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

Özbekistan'da karantina tedbirlerinin yarından itibaren gevşetilmesi planlanıyor.

Kırgızistan

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 304 artarak 41 bin 373'e, ölü sayısı 4 artışla 1491'e çıktı.

Salgının görülmeye başladığı 18 Mart'tan bu yana Kovid-19 ve zatürre nedeniyle tedavi gören 33 bin 622 kişi iyileşti.

Ülkede toplu etkinliklere ve şehirlerarası yolcu taşımacılığına getirilen yasak sürüyor.

Ermenistan

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 276 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 41 bin 299'a çıktı.

Kovid-19 nedeniyle 5 kişi daha yaşamını yitirdi ve ölü sayısı 814'e yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 34 bin 164 Kovid-19 hastası iyileşti, 6 bin 321 kişinin tedavisi sürüyor.

Gürcistan

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 23 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve vaka sayısı 1347'ye çıktı. İyileşenlerin sayısı da 12 artarak 1085'e ulaştı.

Bugüne kadar 17 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği Gürcistan'da, 7 bin 597 kişi karantinada, 261 kişi hastanelerde gözetim altında tutuluyor.

Kaynak: AA

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