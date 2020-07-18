Avrasya ülkelerinde Kovid-19 ile ilgili gelişmeler
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19 ile ilgili gelişmeler

NUR Azerbaycan, Belarus, Moldova, Özbekistan, Kazakistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölüm sayısı artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 ile ilgili gelişmeler
18.07.2020 19:05 | Son Güncelleme: 18.07.2020 19:11

NUR Azerbaycan, Belarus, Moldova, Özbekistan, Kazakistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölüm sayısı artmaya devam ediyor.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 494 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 27 bin 133'e yükseldi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 8 artarak 349'a çıktı.

Sağlığına kavuşanların sayısı 645 artarak 18 bin 450'ye ulaştı. Bu rakam, Azerbaycan'da bugüne kadarki en yüksek günlük iyileşen sayısı olarak kayıtlara geçti.

Bugüne kadar 619 bin 786 testin yapıldığı Azerbaycan'da, 8 bin 334 hastanın tedavisi sürüyor.

Ülkede nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziran başında günlük 300'ün üzerine çıkmış, ayın son günlerinde 600'e yaklaşmıştı. Son 3 günde ise 500'ün altında günlük vaka sayısı kayda geçti.

Belarus'ta vaka sayısı 66 bine yaklaştı

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 171 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 65 bin 953'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, iyileşen sayısının 486 artışla 57 bin 856'ya, ölü sayısının ise 4 artarak 495'e çıktığı belirtildi.

Yaklaşık 1 milyon 183 bin Kovid-19 testinin yapıldığı ülkede, nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayıs ayında bine yaklaşmış, haziran ayında düşüşe geçmiş ve temmuz başında 300'ün altına gerilemişti.

Moldova'da ölü sayısı 680'e çıktı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 300 artarak 20 bin 794'e, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı da 5 artışla 680'e çıktı.

270 kişinin sağlığına kavuşmasıyla ülkede iyileşen sayısı 14 bin 183'e ulaştı.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise vaka sayısı 21 artarak 1476'ya yükseldi.

Sağlık alanında olağanüstü halin 31 Temmuz'a kadar uzatıldığı ülkede, nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru ise düşmeye başlamıştı.

Özbekistan'da vaka sayısı 16 bini aştı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gün içinde ülkede vaka sayısı 172 artarak 16 bin 68'e, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı da 1 artarak 81'e çıktı.

Bugüne kadar 1 milyon 200 bin testin yapıldığı ülkede 80 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Ülkede 9 bin 3 hasta iyileşti, 6 bin 984 hastanın tedavisi sürüyor.

15 Haziran'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından günlük vaka sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemlenen ülkede 10 Temmuz'dan itibaren karantina tedbirleri yeniden sıkılaştırılmıştı.

Kazakistan'da vakalar, laboratuvar ve viral pnömoni veri kaynaklarından derlenecek

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, bazı bölgelerde ilaç eksikliği, ilaç fiyatlarının artması gibi sorunların sürdüğünü belirtti.

Kazakistan Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy da Kovid-19 ve pnömoni vakaları konusunda veri şeffaflığını sağlamak amacıyla vaka sayısının belirlenmesine yönelik yeni yaklaşımların belirlendiğini söyledi.

Kovid-19 vakalarının kodlanması ve sayılmasında uluslararası hastalık sınıflandırmasının yeni kurallarına geçme kararı aldıklarını ifade eden Tsoy, "Böylece Kovid-19'un klinik veya epidemiyolojik olarak tanımlanmış ama laboratuvar olarak test sonucunun onaylanmamış tarzı durumlar da vaka sayısına eklenecektir." dedi.

Tsoy, daha önce ülkede sadece test sonucu laboratuvarda onaylanmış durumların vaka sayısına dahil edildiğine dikkati çekerek, 1 Ağustos itibarıyla Kovid-19 hasta ve ölüm istatistiklerinin laboratuvar onaylı vakalar ve belirtilmemiş viral pnömoni gibi iki veri kaynağından derleneceğini bildirdi.

Bu girişimin Kazakistan'ın Kovid-19 istatistiklerini ve dünya sıralamasındaki yerini olumsuz etkileyeceğini ifade eden Tsoy, bu yaklaşımın, tanının doğru konulması ve tıbbi personel, yatak, tıbbi ekipman, ilaç gibi salgınla mücadelede gerekli kaynakların doğru şekilde planlanmasını sağlayacağını kaydetti.

Bugüne kadar ülkede 68 bin 703 vaka tespit edildi. Bunların 42 bin 388'i iyileşti, 464'ü hayatını kaybetti.

Temmuz ayı başında vaka sayısındaki keskin artışın ardından uygulanan ve 2 Ağustos'a kadar uzatılan sıkı karantina sürüyor.

Tacikistan'da vaka sayısı 6 bin 834 oldu

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 48 artarak 6 bin 834'e, virüs nedeniyle ölüm sayısı da 1 artarak 57'ye çıktı.

Ülkede Kovid-19'u yenenlerin sayısı son 24 saatte 46 artarak 5 bin 529'a yükseldi. Virüse yakalananların yüzde 81'inin iyileştiği ülkede 1248 hastanın tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA

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