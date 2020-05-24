Avrasya ülkelerinde Kovid-19 ile ilgili gelişmeler Ukrayna, Kazakistan, Ermenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Gürcistan ve Moldova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Ukrayna, Kazakistan, Ermenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Gürcistan ve Moldova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 69'ü sağlık çalışanı, 36'sı çocuk 406 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 20 bin 986'ya yükseldiğini bildirdi.

Vakalardan 1434'ünün çocuk, 3 bin 907'sinin sağlık çalışanı olduğunu belirten Stepanov, bir günde en fazla vakanın Çernovtsi, Lviv, Rivne ve Kiev bölgelerinde görüldüğünü kaydetti.

Son bir günde 10 bin 248 Kovid-19 testinin yapıldığını aktaran Stepanov, ölü sayısının 12 artarak 617, iyileşen sayısının da 179 artarak 7 bin 108 olduğunu ifade etti.

Kazakistan'da 403 yeni vaka

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 403 artarak 8 bin 322'ye ulaştı, vaka artış hızı yüzde 5,1 olarak gerçekleşti.

Vakalardan 90'ına Karaganda, 33'üne Türkistan ve 33'üne Atırau bölgelerinde, 58 'ine başkent Nur Sultan'da, 97'sine Almatı, 33'üne de Çimkent kentlerinde rastlandı.

Ülkede bugüne kadar virüsten 4 bin 214 kişi iyileşmiş, 35 kişi hayatını kaybetmişti.

Ermenistan'da vaka sayısı 6 bin 661'e çıktı

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 359 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 6 bin 661'e, ölü sayısı 4 artarak 81'e çıktı.

Bugüne kadar 50 bin 397 Kovid-19 testinin yapıldığı belirtildi.

3 bin 64 kişinin iyileştiği ülkede, 3 bin 483 hastanın tedavisi sürüyor.

3 binden fazla Özbekistan vatandaşı ülkesine getirildi

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının 43 artarak 3 bin 132'ye ulaştığı bildirildi.

587 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtilen açıklamada, 4 Kovid-19 hastasının ağır durumda olduğu aktarıldı.

Toplam 552 bin Kovid-19 testinin yapıldığı kaydedildi.

2 bin 532 kişinin sağlığına kavuştuğu ülkede, 44 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Özbekistan'da bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 13 kişi yaşamını yitirdi.

Öte yandan 3 binden fazla Özbekistan vatandaşı 11-24 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 12 uçak seferiyle ülkesine getirilerek, karantina merkezlerine yerleştirildi.

Eski Kırgızistan Meclis Başkanı virüsten yaşamını yitirdi

Kırgızistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Bişkek'te 20 gündür Kovid-19 tedavisi gören 70 yaşındaki eski Meclis Başkanı Mukar Çolponbayev yaşamını yitirdiği ve böylece ölü sayısının 15'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, vaka sayısı 38 artarak 1403, iyileşen sayısı da 14 artarak 980 oldu.

409 kişinin tedavisinin hastanede sürdüğü belirtilen açıklamada, 1901 kişinin gözetim altında, 6 bin 775 kişinin ev karantinasında tutulduğu aktarıldı.

Öte yandan Rusya'nın Orenburg bölgesinde mahsur kalan 413 Kırgızistan vatandaşı Kazakistan üzerinden kara yoluyla tahliye edildi.

Gürcistan'da 2 yeni vaka

Gürcistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, son bir günde 2 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 733'e, iyileşenlerin sayısı da 522'ye yükseldi.

Ülkede, salgında bugüne kadar 12 kişi hayatını kaybetti.

Moldova'da ölü sayısı 250'ye ulaştı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 8 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 250'ye yükseldi.

Vakalardan 1481'inin sağlık çalışanı olduğu belirtilen açıklamada, durumu ağır olan 288 hastanın 25'inin solunum cihazına bağlı olduğu belirtildi.

Son bir günde 261 kişinin iyileşmesiyle de sağlığına kavuşanların sayısı 3 bin 713 oldu.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde vaka sayısı 19 artarak 357'ye yükseldi.

42 bin 757 kişinin gözetimde tutulduğu Moldova'da, vaka sayısı 6 bin 994 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA