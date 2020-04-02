Avrasya ülkelerinde Kovid-19 ile ilgili gelişmeler Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Gürcistan ve Ermenistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve salgına karşı önlemler artıyor.

Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Gürcistan ve Ermenistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve salgına karşı önlemler artıyor.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamada, 771 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısının 3 bin 548'e çıktığı bildirildi.

45 kişinin ise iyileştiği ifade edilen açıklamada, 6 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 30 olduğu aktarıldı.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, vaka sayısının 135 artarak 804'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 20'ye çıktığı, 13 hastanın iyileştiği ifade edildi.

Ukrayna hükümeti ülke genelinde 24 Nisan'a kadar ilan ettiği tedbirler kapsamında, dışarıda iki kişiden fazla gruplar şeklinde hareket edilmesini yasakladı.

10'dan fazla kişinin katıldığı kültürel, sportif, sosyal ve dini etkinlikler de yasaklanırken parklar, meydanlar ve dinlenme merkezleri kapatıldı.

Kazakistan'da 22 yeni vaka

Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 22 kişide daha virüse rastlanmasının ardından vaka sayısının 402'ye yükseldiği bildirildi.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı ise Çin'in gönderdiği tıbbi ekipmanların Almatı kentine ulaştığını aktardı

Kırgızistan'da vaka sayısı 116'ya çıktı

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kasımbek Mambetov, 5 kişide Kovid-19'un tespit edilmesinin ardından vaka sayısının 116'ya yükseldiğini duyurdu.

Ülkede 5 hastanın iyileştiğini bildiren Mambetov, 1700'den fazla kişinin gözetim altında tutulduğunu kaydetti.

Bişkek Olağanüstü Hal Büro Başkanı ve İçişleri Bakan Yardımcısı Almazbek Orozaliyev de 25 Mart'ta ilan edilen OHAL kapsamında başkent Bişkek'te araç sahiplerinin trafiğe çıkmak için gerekli izinleri elektronik ortamda alması gerektiğini duyurdu.

Özbekistan'da 17 yeni vaka

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 17 kişide daha virüs tespit edildi ve böylece vaka sayısı 190'a ulaştı.

Diğer yandan Özbekistan hükümeti, Kırgızistan ve Afganistan'a gıda ürünleri ve tıbbi ekipmanlardan oluşan insani yardım malzemeleri gönderdi.

İlk Kovid-19 vakasının 15 Mart'ta tespit edildiği Özbekistan'da 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Gürcistan ve Ermenistan'da vaka sayısı arttı

Gürcistan hükümeti son bir gün içinde 15 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 130'a çıktığını bildirdi.

Ermenistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da 92 kişi de daha virüsün tespit edilmesinin ardından vaka sayısının 663'e yükseldiği, ölü sayısının ise 1 artarak 4'e çıktığı kaydedildi.

Kaynak: AA