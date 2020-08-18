Avrasya ülkelerinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler

Ukrayna, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler
18.08.2020 12:25 | Son Güncelleme: 18.08.2020 12:25

Ukrayna, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 1616 artarak 94 bin 436'ya, virüsten ölen sayısının ise 27 artarak 2 bin 116'ya yükseldiğini kaydetti.?

Vakalardan 6 bin 481'inin çocuk, 9 bin 818'inin sağlık çalışanı olduğunu aktaran Stepanov, son 24 saatte 28 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını belirtti.?

Virüse yakalanan 270 kişinin hastaneye kaldırıldığını ifade eden Stepanov, 761 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşan sayısının 48 bin 925'e ulaştığını bildirdi.

Stepanov, vatandaşlara salgına karşı belirlenen kurallara uyması çağrısında bulundu.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal da salgının olası ikinci dalgasında hazırlandıklarını belirterek, "Hastanelerin Kovid-19'un olası ikinci dalgasına hazırlığını denetleyeceğiz." dedi.

Karantina uygulamasının 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede, 43 bin 395 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.?

Ukrayna'da, nisan ve mayıs ayında 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru binin üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

Geçen hafta yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısında, hafta sonu 1847 kişide virüsün tespit edilmesiyle rekor yaşanmıştı.

Özbekistan'da vaka sayısı 36 bini aştı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede Kovid-19 vaka sayısının 398 artarak 36 bin 100'e, ölü sayısının 4 artışla 240'a çıktığı bildirildi.

Açıklamada, dün akşamdan beri iyileşenlerin sayısının 196 artarak 31 bin 580'a ulaştığı, böylece hastaların yüzde 87'sinin iyileştiği aktarıldı.

100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 4 bin 280 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

Özbekistan'da, karantina tedbirleri 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı şekilde gevşetiliyor.

Kazakistan'da iyileşenlerin sayısı 84 bini geçti

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 267 artarak 103 bin 300'e çıktı.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 1668 artarak 84 bin 445'e ulaştı. Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 16 artarak 1431'e yükseldi.

Ülkede 17 binden fazla hastanın tedavisi sürüyor.

Son bir günde Kovid-19 belirtileri bulunan test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı 67 artarak 18 bin 673'e, zatürreden ölenlerin sayısı 2 artarak 220'ye yükseldi.

Öte yandan, Türkiye, Çin, Güney Kore, Japonya, Gürcistan, Tayland ve Macaristan'ın aralarında bulunduğu 17 ülkenin vatandaşları Kovid-19 test sonuç belgesi olmadan Kazakistan'a giriş yapabilecek.

Temmuz ayının başında 2 binin üzerine geçen günlük Kovid-19 vaka sayısı ağustos ayında düşüşe geçmiş, 5 Temmuz'da uygulanan sıkı karantina dün aşamalı olarak gevşetilmeye başlamıştı.

Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 155 artarak 42 bin 146'ya, ölü sayısı 2 artışla 1498'e çıktı.

Salgının görülmeye başladığı 18 Mart'tan bu yana ülkede Kovid-19 ve zatürre nedeniyle tedavi gören 34 bin 885 kişi iyileşti.

Ülkede toplu etkinliklere ve ibadetlere getirilen yasak sürüyor.

Ermenistan

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 145 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 41 bin 846'ya çıktı.

Kovid-19 nedeniyle 8 kişi daha yaşamını yitirdi ve ölü sayısı 832'ye yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 34 bin 982 Kovid-19 hastası iyileşti, 5 bin 787 kişinin tedavisi sürüyor

Gürcistan

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 10 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 1392'ye yükseldiği belirtildi.

Öte yandan, Gürcistan Sivil Havacılık Ajansı, Kovid-19 nedeniyle uluslararası uçuşlara yönelik getirilen kısıtlamaların 30 Eylül'e kadar uzatılması yönünde karar aldı.

Şimdilik Gürcistan ve Almanya, Fransa ile Letonya'ya arasında karşılıklı uçuşlar düzenleniyor.

Bugüne kadar Kovid-19 salgınından dolayı 17 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 1092 kişi virüsten iyileşmişti.

Toplam, 7 bin 597 kişinin karantinada bulunduğu ülkede, 249 kişi hastanelerde gözetim altında tutuluyor.

Kaynak: AA

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