Avrasya ülkelerinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler

Özbekistan, Azerbaycan, Moldova, Belarus ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler
02.08.2020 18:49 | Son Güncelleme: 02.08.2020 18:49

Özbekistan, Azerbaycan, Moldova, Belarus ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içinde ülkede vaka sayısının 296 artarak 25 bin 336'ya, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının ise 3 artışla 151'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede iyileşenlerin sayısının 534 artarak 15 bin 833'e ulaştığı ve hastaların yüzde 62'sinin iyileştiği vurgulandı.

95 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 9 bin 352 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

Özbekistan'da, Kovid-19 durumunun kötüleşmesi nedeniyle 1 Ağustos'a kadar yürürlükte olan karantina tedbirleri 15 Ağustos'a uzatılmıştı.

Azerbaycan'da 286 yeni vaka

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 286 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 32 bin 443'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 639 artarak 27 bin 113'e ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 8 artarak 462'ye çıktı.

Bugüne kadar 738 bin 963 testin yapıldığı Azerbaycan'da 4 bin 868 kişinin tedavisi sürüyor.

Moldova'da 249 yeni vaka

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 249 artarak 25 bin 362'ye, ölü sayısı 3 artışla 791'e yükseldi.?

245 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısı 17 bin 816'ye ulaştı.?

Sağlık alanında olağanüstü halin 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede, yaklaşık 31 bin kişi gözetimde tutuluyor.

Belarus'ta vaka sayısı 68 bini geçti?

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 121 artarak 68 bin 67'ye, ölü sayısının 4 artışla 567'e çıktığı belirtildi.?

Açıklamada, 210 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısının 62 bin 896'ya ulaştığı aktarıldı.?

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını ve hastalığı belirtisiz atlattığını bildirmişti.?

Tacikistan'da vaka sayısı 7 bin 495 oldu

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 44 artarak 7 bin 495'e, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 1 artarak 61'e çıktı.

1158 kişinin tedavisinin sürdüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 43 artarak 6 bin 276'ya yükseldi.

Kazakistan'da toplu taşıma yeniden çalışmaya başlayacak

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da temmuzun başında vaka sayısının hızla artmasıyla faaliyeti durdurulan toplu taşıma araçları yarından itibaren yeniden çalışmaya başlayacak.

Nur Sultan Valisi Altay Kulginov, toplu taşıma araçlarına maskesiz girişin yasak olduğunu ve günlük denetlemeler yapılacağını bildirdi.

Ülkede bugüne kadar 91 bin 593 Kovid-19 vakası tespit edilmiş, bunun 61 bin 839'u iyileşmiş, 829 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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