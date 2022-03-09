Avrasya Tüneli yenilenebilir enerjiyi destekliyor

İSTANBUL (AA) - Avrasya Tüneli, 2021 yılında tünel operasyonlarının tamamında tükettiği elektriği yenilenebilir kaynaklardan sağlayarak Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da iki kıta arasındaki yolculuk süresini 5 dakikaya indiren Avrasya Tüneli, 5'inci işletme yılında İstanbul trafiğini önemli ölçüde rahatlatırken; ekonomik tasarrufların yanı sıra, çevre kirliliğinin azaltılmasına ve yaşam kalitesinin geliştirilmesine de katkı sağlamaya devam ediyor.

Avrasya Tüneli, 2021 yılındaki elektrik tüketimini yenilenebilir kaynaklardan sağlayarak Uluslararası Yeşil Enerji Sertifikası ile elektrik ihtiyacından kaynaklanan karbon ayak izinin azaltılmasına destek oluyor. Avrasya Tüneli, sıfır karbonlu yeşil elektrik sertifikasını, Borusan Grup şirketlerinden Borusan EnBW Enerji'den temin etti.

Yapım dönemi ve işletmeye alındığı 2016 yılından bu yana çevresel sürdürülebilirlik ve enerji tasarrufu konularında birçok yenilikçi çalışmayı hayata geçiren Avrasya Tüneli'nin işletme binası da enerji tasarrufu, geri dönüşüm, sürdürülebilirlik kriterlerine uygun olarak LEED Gold Sertifikalı yeşil bina olarak tasarlandı.

" Avrasya Tüneli'nin tüm çalışmalarında sürdürülebilirliği ilk sırada tutuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Avrasya Tüneli Genel Müdür Yardımcısı Murat Gücüyener, Avrasya Tüneli Projesi'nin tasarımından inşaatına ve işletmesine kadar her aşamada çevresel ve sosyal etkiler gözetilerek titizlikle planlandığını belirtti. Gücüyener, "Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın hepimizin ortak sorumluluğu olduğunun bilinciyle işletme aşamamızda da doğaya, çevreye ve topluma karşı sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Borusan EnBW Enerji ile yaptığımız bu iş birliği, sürdürülebilirlik konusunda önemli bir adım daha atmamızı sağladı. Avrasya Tüneli'nin değerlerinden biri olan çevresel sürdürülebilirliği ajandamızın en önemli gündem maddesi olarak tutmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Sürdürülebilir bir dünya hedefliyoruz"

Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Enis Amasyalı da "Borusan EnBW Enerji, tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı 720 megavatlık toplam kurulu gücü ile Türkiye'nin ve dünyanın sürdürülebilirliğine doğrudan katkıda bulunuyor. Rüzgar enerjisi kurulu gücünde Türkiye'de lideriz. Yenilenebilir enerji gücümüzü, daha sürdürülebilir bir dünyayı hedefleyen tüm iş ortaklarımızla paylaşıyoruz. Yeni nesillerimize daha temiz bir dünya bırakmak amacıyla adım atan Avrasya Tüneli ile böyle bir iş birliği yapmaktan ötürü mutluluk duyuyoruz. Sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarımız ilerleyen dönemlerde daha kapsamlı bir şekilde devam edecek." açıklamasında bulundu.