Avrasya Tüneli ücreti ne kadar 2021 | Otomobiller, minibüsler Avrasya Tüneli geçiş ücretine zam yapıldı mı?

Yap-işlet devret modeli ile yapılan geçiş garantili Avrasya Tüneli'nin geçiş ücretine zam yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Bu nedenle sürücüler Avrasya Tüneli ücreti ne kadar 2021 | Avrasya Tüneli geçiş ücretine zam yapıldı mı? sorularının cevaplarını araştırıyor.

2021 yılı itibarıyla bazı hizmetlere zam gelmişti bu nedenle vatandaşlar Avrasya Tüneli ücreti ne kadar 2021? Avrasya Tüneli geçiş ücretine zam yapıldı mı? sorularının yanıtlarını merak etti.

AVRASYA TÜNELİ ÜCRETİ NE KADAR 2021

Avrasya Tüneli geciş ücretlerinde bugünden itibaren zamlı tarife uygulanacak. Yapılan zamla otomobiller için geçiş ücreti 36,40 TL'den, 46 liraya yükseldi.

OTOMOBİLLER, MİNİBÜSLER AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİNE ZAM YAPILDI MI?

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine 1 Şubat 2021 itibarıyla zam geldi. Yapılan zamla birlikte Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücreti otomobiller için 46 lira, minibüsler için ise 69 lira oldu.

2020 yılında Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 36,40 TL, minibüsler için ise 54,70 TL olarak uygulanıyordu.

HER GÜN KULLANAN AYDA 2 BİN 852 LİRA ÖDEYECEK

Yüzde 26'lık fiyat artışıyla otomobiller için Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücreti 46 lira, minibüsler için ise 69 lira oldu. Her gün tüneli kullanan bir araç sahibi gidiş-dönüş için ayda 2 bin 852 lira ödeyecek.

1.2 MİLYAR DOLARA MAL OLMUŞTU

Toplam 1.2 milyar dolara mal olan Avrasya Tüneli, 20 yıl süreyle daha Türk-Güney Kore ortaklı ATAŞ şirketince işletilecek. Toplam 14.6 kilometre olan tünelin 5.4 kilometrelik bölümü deniz tabanına yapıldı. Tünelin en derin bölümü deniz seviyesinden 106 metre aşağıda bulunuyor.

2019 ZAMMI SONRASI GEÇİŞ MİKTARI YÜZDE 1.62 AZALDI

Avrasya Tüneli'nde 2018 yılında geçiş yapan araç sayısı 17 bin 556 iken, 2019 yılında yapılan zam sonrası 17 milyon 271 bin araç geçişi sağlandı. Zam sonrası geçiş miktarı yüzde 1.62 azaldı. 2020 yılında pandemi sebebi ile bu sayı 12.8 milyon araç sayısına indi.