Avrasya Tüneli Trafiğe Kapatıldı
İSTANBUL (AA) - Avrasya Tüneli, 00.00-05.00 arasında yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
İSTANBUL (AA) - Avrasya Tüneli, 00.00-05.00 arasında yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
Kapatılan tünele gelen araçlar, 05.00'e kadar gerçekleştirilecek planlı çalışma nedeniyle farklı güzergahlara yönlendiriliyor.
Avrasya Tüneli, 5 saat sürmesi beklenen bakım-onarım çalışmalarının ardından trafiğe açılacak.