Avrasya Tüneli Trafiğe Kapatıldı

Avrasya Tüneli Trafiğe Kapatıldı

İSTANBUL (AA) - Avrasya Tüneli, 00.00-05.00 arasında yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Avrasya Tüneli Trafiğe Kapatıldı

İSTANBUL (AA) - Avrasya Tüneli, 00.00-05.00 arasında yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Kapatılan tünele gelen araçlar, 05.00'e kadar gerçekleştirilecek planlı çalışma nedeniyle farklı güzergahlara yönlendiriliyor.

Avrasya Tüneli, 5 saat sürmesi beklenen bakım-onarım çalışmalarının ardından trafiğe açılacak.

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