Avrasya Tüneli Trafiğe Açıldı (2) - İstanbul

Şüpheli paket ihbarı nedeniyle çift yönlü kapatılan Avrasya Tüneli, incelemelerin ardından yeniden trafiğe açıldı.

İstanbul Valiliği'nce Twitter'den yapılan açıklamada, "Avrasya Tüneli'nde teknik ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda ihbarın asılsız olduğu anlaşılmış ve trafik akışı yeniden başlatılmıştır." denildi.

Valilikçe daha önce yapılan açıklamada, şüpheli paket ihbarı nedeniyle kontrol amaçlı ve tedbiren tünelde trafik akışının çift yönlü durdurulduğu bildirilmişti.