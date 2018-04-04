Avrasya Tüneli Trafiğe Açıldı

Avrasya Tüneli Trafiğe Açıldı

Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatılan Avrasya Tüneli, saat 05.00'te yeniden trafiğe açıldı.

Avrasya Tüneli Trafiğe Açıldı

Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatılan Avrasya Tüneli, saat 05.00'te yeniden trafiğe açıldı.

Avrasya Tüneli'nde 5 saat süren çalışmaların ardından araç trafiği tekrar sağlanmaya başlandı.

Tünel, 00.00-05.00 saatlerini kapsayan planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatılmış, araçlar farklı güzergahlara yönlendirilmişti.

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