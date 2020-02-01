Avrasya Tüneli'nden geçişe yüzde 56 zam; Türkiye'de köprü geçiş ücretleri 1 yılda yüzde 134 arttı

01.02.2020 00:07 | Son Güncelleme: 01.02.2020 00:07

Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan İstanbul'daki Avrasya Tüneli'nden geçiş ücretine yüzde 56 zam geldi. 1 Şubat 2020 saat 00: 00 itibariyle geçerli olacak tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 36,40 TL; minibüsler için ise 54,70 TL olarak açıklandı. Fiyatlar daha önce otomobiller için 23,30 lira; minibüsler içinse 34,90 liraydı. Köprü geçiş ücretleri son 1 yılda Türkiye'de en çok zamlanan ikinci ürün veya hizmet oldu. Köprü geçiş ücretleri son 1 yılda yüzde 134 arttı.



Avrasya Tüneli İnşaat ve Yatırım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 36,40 TL, minibüsler için ise 54,70 olarak tespit edildi. 1 Temmuz 2018'da belirlenen fiyatlara göre Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 23,30 TL, minibüsler için ise 34,90 TL idi. Euronews.com'da Görüntüle