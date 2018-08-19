Avrasya Tüneli şüpheli motosiklet ihbarı nedeniyle trafiğe kapatıldı. Yapılan incelmelerde ihbarın asılsız olduğunun anlaşılmasıyla Tünel yeniden trafiğe açıldı. Avrasya Tüneli'nde şüpheli motosiklet alarmı yaşandı. Edinilen bilgiye ve iddialara göre; Tünel içerisinde benzini biten bir motosiklet, sürücüsü tarafından burada bırakılınca polis ekipleri harekete geçti. Şüpheli görülen motosiklet üzerinde incelme yapmak üzere uzman ekipler sevk edilirken Tünel çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen ekipler şüpheli motosiklet üzerinde incelemelerde bulundu. Motosiklette şüpheli bir unsura rastlanmazken bir süre sonra motosiklet sürücüsünün de olay yerine geldiği ve benzininin bittiğini söylediği öğrenildi. Ekiplerin incelemelerinin tamamlanmasının ardından Avrasya Tüneli yeniden trafiğe açıldı.

(Selim Bayraktar - İsmail Bulut - Mehmet Başa/İHA)