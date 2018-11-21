Avrasya Tüneli'nde Kaza! Tünel Bir Süre Trafiğe Kapatıldı
Avrasya Tüneli'nin Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönü, kaza nedeniyle bir süre kapatıldı. Tünel girişlerinde uzun araç kuyruğu oluştu.
Avrasya Tüneli'nin Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönü, kaza nedeniyle bir süre kapatıldı. Tünel girişlerinde uzun araç kuyruğu oluştu.
TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ
Alınan bilgiye göre, İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarını deniz altından birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nde, trafik kazası meydana geldi.
TRAFİĞE KAPATILDI
Kaza nedeniyle tünelin Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönü trafiğe kapatılırken D-100 kara yolunda da uzun araç kuyrukları oluştu.
TRAFİĞE AÇILDI
Kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından tünel saat 09.00 sıralarında tekrar trafiğe açıldı.
YORUMLAR (16)
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Tünelde hız yasak arabanın haline bakılırsa bayağı hızlılar mışCevap Yaz Yayından Kaldır
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mini mini bir kuş avrasyadan geçememişCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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çok mu sevindin bugün ona yarın sanaCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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yolu boş bulduysalar Drift yapmışlardır abeyCevap Yaz Yayından Kaldır
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tünelin gelir kaybını kaza yapana kitlerlerCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır