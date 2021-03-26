Avrasya Tüneli'nde doğum
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Avrasya Tüneli'nde doğum

İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR - Haberler | Güncel

Avrasya Tüneli'nde doğum Sancıları artan kadın Avrasya Tüneli'nde doğum yaptı Denizin altından Avrupa ile Asya kıtasını birleştiren Avrasya Tüneli'nde doğum gerçekleşti.

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Avrasya Tüneli'nde doğum

Sancıları artan kadın Avrasya Tüneli'nde doğum yaptı

İSTANBUL - Denizin altından Avrupa ile Asya kıtasını birleştiren Avrasya Tüneli'nde doğum gerçekleşti. Tünelde dünyaya gelen bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul'da doğum için Kartal'dan Bahçelievler'deki doktorunun bulunduğu hastaneye gitmeye çalışan 37 yaşındaki ilkokul öğretmeni Seda Giray Avrasya Tüneli'nde 2 gün önce doğum yaptı. Eşi Deniz Giray ile beraber seyir halindeyken sancıları tutan Seda Giray, yolda polislerden yardım istedi.

Polis ekiplerinin hastaneye yetişmesi için emniyet şeridinde eşlik ettiği Giray'ın sancıları Avrasya Tüneli'nde arttı. Tünelde doğum yapan Giray hızla Bahçelievler'deki hastaneye geçti. Telefonla haber verilen hastane yetkilileri aracın içerisinde bebeğin kordonunu keserek anneye müdahale etti. Hastaneye yatırılan anne ve bebeği gerekli kontrollerin ardından taburcu edildi.

Avrasya Tüneli'nde doğum
Avrasya Tüneli'nde doğum
Avrasya Tüneli'nde doğum
Avrasya Tüneli'nde doğum

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR

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