Avrasya Tüneli'nde araç yangını

Avrasya Tüneli'nde seyir halindeki bir araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Avrasya Tüneli'nde seyir halindeki bir araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Avrasya Tüneli'nde saat 21.00 sıralarında seyir halinde olan bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı. Yangın ekiplerin müdahalesi sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı