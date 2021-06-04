Avrasya Tüneli'nde araç yangını
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Avrasya Tüneli'nde araç yangını

Avrasya Tüneli'nde araç yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Avrasya Tüneli'nde seyir halindeki bir araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Avrasya Tüneli'nde seyir halindeki bir araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Avrasya Tüneli'nde saat 21.00 sıralarında seyir halinde olan bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı. Yangın ekiplerin müdahalesi sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde otomobil yangını! Trafik durdu
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde otomobil yangını! Trafik durdu
Acılı evlat, mahkemede her şeyi bir bir anlattı! Eşini öldüren koca, kılık değiştirip yangın merdiveninden kaçmış
Acılı evlat, mahkemede her şeyi bir bir anlattı! Eşini öldüren koca, kılık değiştirip yangın merdiveninden kaçmış
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Adnan Menderes Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Binali Yıldırım
Magazin Hülya Avşar Kenan Doğulu Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Ali Koç Ozan Tufan Şenol Güneş Roland Garros Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Avrasya Tüneli'nde araç yangını - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 22:00:02. #1.14#

title