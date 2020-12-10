Avrasya Tüneli'nde acil durum tatbikatı
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Avrasya Tüneli'nde acil durum tatbikatı

10.12.2020 00:52 | Son Güncelleme: 10.12.2020 01:00

Avrasya Tüneli'nde acil durum tatbikatı Megakent İstanbul'un iki yakasını denizin altından birleştiren Avrasya Tüneli'nde gece yarısı acil durum tatbikatı gerçekleştirildi.

Avrasya Tüneli'nde acil durum tatbikatı

İSTANBUL - Megakent İstanbul'un iki yakasını denizin altından birleştiren Avrasya Tüneli'nde gece yarısı acil durum tatbikatı gerçekleştirildi. 'Araç yangını' ihbarına itfaiye ekipleri kısa sürede ulaşırken polis ekipleri tünelin iki yönünü girişlere kapattı.

İtfaiye ekipleri kısa sürede ihbar noktasına ulaştı

Saat 00.00'da Avrasya tüneli içerisinde 'Araç yangını' ihbarını değerlendiren Yenikapı ve Üsküdar İtfaiyesi her iki yönü de kontrol etmek amacıyla yerleşkelerinden çıkış yaparak tünele yöneldi. Bu sırada tünelin hem Avrupa hem de Asya yakasındaki girişleri polis ekiplerince kapatıldı, sağlık ekiplerinin de sevk edildiği acil durum tatbikatı tüm ekiplerin koordineli çalışmasıyla başarılı bir şekilde tamamlandı. Kısa sürede ihbar noktasına ulaşan itfaiye, sağlık, polis ve tünel işletme ekibi olası acil durumlara her an hazır olduğunun altını çizdi.

Avrasya Tüneli'nde acil durum tatbikatı
Avrasya Tüneli'nde acil durum tatbikatı
Avrasya Tüneli'nde acil durum tatbikatı
Avrasya Tüneli'nde acil durum tatbikatı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HANİFİ BAYAR

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