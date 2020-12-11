AVRASYA TÜNELİ'NDE 5 SAATLİK 'PLANLI BAKIM' ÇALIŞMASI
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AVRASYA TÜNELİ'NDE 5 SAATLİK 'PLANLI BAKIM' ÇALIŞMASI

11.12.2020 02:10 | Son Güncelleme: 11.12.2020 02:23
AVRASYA TÜNELİ'NDE 5 SAATLİK 'PLANLI BAKIM' ÇALIŞMASI

AVRASYA TÜNELİ'NDE 5 SAATLİK 'PLANLI BAKIM' ÇALIŞMASI AVRASYA Tüneli, işletme kalite standartları kapsamında 'Planlı Bakım' nedeniyle her iki yönde 00.01 ile 05.00 saatleri arasında trafiğe kapatıldı.

AVRASYA TÜNELİ'NDE 5 SAATLİK 'PLANLI BAKIM' ÇALIŞMASI
AVRASYA Tüneli, işletme kalite standartları kapsamında 'Planlı Bakım' nedeniyle her iki yönde 00.01 ile 05.00 saatleri arasında trafiğe kapatıldı.
Avrasya Tüneli, gece yarısı itibariyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Tünelin girişinde bulunan tabelalara 'Avrasya Tüneli trafiğe kapalıdır' yazılarak tüneli kullanmak isteyen sürücüler uyarıldı.
Konuyla ilgili resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 11 Aralık 2020 tarihleri 00.01 - 05.00 saatleri arasında işletme kalite standartları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Avrasya Tüneli her iki yönde geçici olarak hizmet vermeyecektir denildi.
Tünel, saat 05.00'te çalışmaların tamamlanmasıyla trafiğe açılacak.

- İstanbul
AVRASYA TÜNELİ'NDE 5 SAATLİK 'PLANLI BAKIM' ÇALIŞMASI
AVRASYA TÜNELİ'NDE 5 SAATLİK 'PLANLI BAKIM' ÇALIŞMASI
AVRASYA TÜNELİ'NDE 5 SAATLİK 'PLANLI BAKIM' ÇALIŞMASI
AVRASYA TÜNELİ'NDE 5 SAATLİK 'PLANLI BAKIM' ÇALIŞMASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU

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