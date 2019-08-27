Avrasya Tüneli içerisinde bir araç yan yattı...Tünel tek taraflı trafiğe kapatıldı

Avrasya Tüneli içerisinde bir araç yan yattı...Tünel tek taraflı trafiğe kapatıldı

Avrasya Tüneli içerisinde bir araç yan yattı.

27.08.2019 16:00
Avrasya Tüneli içerisinde bir araç yan yattı...Tünel tek taraflı trafiğe kapatıldı

Avrasya Tüneli içerisinde bir araç yan yattı...Tünel tek taraflı trafiğe kapatıldı

İSTANBUL - Avrasya Tüneli içerisinde iddiaya göre bir araç yan yattı. Kaza nedeniyle Tünel tek taraflı trafiğe kapatılırken, Avrupa yakasında uzun araç kuyruğu oluştu.

Avrasya Tüneli'nde iddiaya göre kontrolden çıkan araç yan yattı. Kaza nedeniyle tünel Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na trafiğe kapatıldı. Tünel girişinde araç kuyruğu yaşanırken, ekiplerin çalışması devam ediyor.

Avrasya Tüneli içerisinde bir araç yan yattı...Tünel tek taraflı trafiğe kapatıldı
Kaynak: İHA
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