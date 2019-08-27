27.08.2019 22:44

Avrasya Tüneli içerisinde bir araç yan yattı, trafikte uzun kuyruklar oluştu

İSTANBUL - Avrasya Tüneli içerisinde iddiaya göre bir araç yan yattı. Kaza nedeniyle Tünel çift taraflı trafiğe kapatıldı.

Avrasya Tüneli'nde iddiaya göre kontrolden çıkan araç yan yattı. Kaza nedeniyle Avrasya Tüneli iki taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Tünel girişinde araç kuyruğu yaşanırken, ekiplerin çalışması devam ediyor.

Kaynak: İHA