Avrasya Tüneli Girişinde Otomobil Devrildi! 3 Gişe Trafiğe Kapatıldı

İstanbul Üsküdar'da Avrasya Tüneli girişinde Asya'dan Avrupa'ya gidiş istikametinde meydana gelen kazada bir otomobil gişeye çarparak devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken 3 gişe trafiğe kapatıldı, uzun araç kuyrukları oluştu.

AVRASYA TÜNELİ'NDE OTOMOBİL GİŞEYE ÇARPARAK DEVRİLDİ

Edinilen bilgilere göre olay Avrasya Tüneli Acıbadem girişinde yaşandı. Anadolu yakasından Avrupayakasına geçmeye çalışan Ertan Kurt yönetimindeki TA 1158 plakalı cip, bariyerlere çarparak devrildi. Olay yerine itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi.

CİP KALDIRILDI, TÜNEL TRAFİĞİ NORMALE DÖNDÜ

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, tünelde kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. İtfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu cip kaldırılarak çekiciye yüklendi. Kazanın ardından tünel trafiği de normale döndü.

İşte tüneldeki kazadan görüntüler;