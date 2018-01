Avrasya Tüneli Geçiş Ücretlerine Büyük Zam

CARMEDYA – Avrasya tüneli geçiş ücretlerine zam yapıldı. İlk olarak zam oranı yüzde 30 olarak belirtildi. Bu zam ile birlikte geçiş fiyatları artan Avr asya tünelinde son durum ne oldu?

Avr asya Tüneli geçiş ücretlerine büyük zam



İlk dönemde 16.60 TL olan bu geçiş ücreti, otomobiller için artık 21 TL"ye yükseldi. Minibüsler için başlangıç ücreti 24.90 TL"den 31.500 TL"ye yükseldi. Peki Avr asya tünelinde zamlı geçiş ücretleri ne zaman geçerli olacak? Avr asya Tüneli geçiş ücretlerine bu geceden itibaren zam yapıldı.

31 Ocak gece yarısından itibaren Avr asya Tüneli geçiş tarifesi değişecek. Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan tünel, 16.60 TL"den 21 TL"ye çıkarıldı. Çift taraflı geçiş ücreti alacak olan sistemde, Minibüsler için ise bu miktar 24.90 TL"den 31.50 TL"ye çıktı. Son zamlardan sonra tünel araç geçiş sayıları nasıl olacak? İlerleyen günlerde belli olacak.

