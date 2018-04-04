Avrasya Tüneli Bakım Onarım Çalışmaları Nedeniyle Trafiğe Kapatıldı

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Cemil ÖZDEMİR-Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Avrasya Tüneli, yapılacak olan bakım onarım çalışması nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Tünele gelen araçlar başka güzergahlara yönlendirildi.

Avrupa ile Asya'yı boğazın altından birleştiren, Avrasya Tüneli'nde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle gece 00.00'da çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Tünelin girişini belediye işçileri duba koyarak kapatırken, sürücüler başka güzergahlara yönlendirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapılan duyuruda '04.04.2018 tarihinde 00: 00 ile 05: 00 saatleri arasında, Avrasya Tüneli planlı bakım çalışmaları kapsamında her iki yönde geçici olarak trafiğe kapalıdır" denildi.