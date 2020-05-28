Avrasya Tüneli Avrupa Anadolu geçişi 1 saat trafiğe kapatıldı
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Avrasya Tüneli Avrupa Anadolu geçişi 1 saat trafiğe kapatıldı

AVRASYA Tüneli Avrupa 'dan Anadolu'ya geçiş yönünde teknik arıza nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Avrasya Tüneli Avrupa Anadolu geçişi 1 saat trafiğe kapatıldı
28.05.2020 09:09 | Son Güncelleme: 28.05.2020 09:13
AVRASYA  Tüneli Avrupa 'dan Anadolu'ya geçiş yönünde teknik arıza nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Tünelin  Avrupa Yakası girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. 

Edinilen bilgiye göre Avrasya Tüneli Avrupa'dan Asya'ya geçiş yönünde 07.30 sıralarında teknik arıza meydana geldi. Tünel geçişi trafiğe kapatılırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından arıza giderilerek, tünel tekrardan trafiğe açıldı. Tünelin açılmasıyla trafik normal akışına döndü. 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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