Avrasya Tüneli Avrupa Anadolu geçişi 1 saat trafiğe kapatıldı
AVRASYA Tüneli Avrupa 'dan Anadolu'ya geçiş yönünde teknik arıza nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
28.05.2020 09:09 | Son Güncelleme: 28.05.2020 09:13
AVRASYA Tüneli Avrupa 'dan Anadolu'ya geçiş yönünde teknik arıza nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Tünelin Avrupa Yakası girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.
- İstanbul
Edinilen bilgiye göre Avrasya Tüneli Avrupa'dan Asya'ya geçiş yönünde 07.30 sıralarında teknik arıza meydana geldi. Tünel geçişi trafiğe kapatılırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından arıza giderilerek, tünel tekrardan trafiğe açıldı. Tünelin açılmasıyla trafik normal akışına döndü.
- İstanbul
Kaynak: DHA