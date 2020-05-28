AVRASYA TÜNELİ AVRUPA ANADOLU GEÇİŞİ 1 SAAT TRAFİĞE KAPATILDI
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AVRASYA TÜNELİ AVRUPA ANADOLU GEÇİŞİ 1 SAAT TRAFİĞE KAPATILDI

Avrasya Tüneli Avrupa 'dan Anadolu'ya geçiş yönünde teknik arıza nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

AVRASYA TÜNELİ AVRUPA ANADOLU GEÇİŞİ 1 SAAT TRAFİĞE KAPATILDI
28.05.2020 08:55 | Son Güncelleme: 28.05.2020 08:55

Avrasya Tüneli Avrupa 'dan Anadolu'ya geçiş yönünde teknik arıza nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Tünelin  Avrupa Yakası girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. 

Edinilen bilgiye göre Avrasya Tüneli Avrupa'dan Asya'ya geçiş yönünde 07.30 sıralarında teknik arıza meydana geldi. Tünel geçişi trafiğe kapatılırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından arıza giderilerek, tünel tekrardan trafiğe açıldı. Tünelin açılmasıyla trafik normal akışına döndü. 

Görüntü dökümü: --------------------Tünel Avrupa girişinin kapatılması-Oluşan yoğun trafikten görüntü-Araçlarından inen insanlar-Teknik arıza uyarı tabelası-Tünelin trafiğe açılması-Avrasya giriş çıkış tünel görüntü-Avrupa yakasına geçişen araçların görüntüsü-Anadolu yakasına  geçişte araç gelmemesi-Yolun açılması

-Araçların Anadolu yakasına geçmesi


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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