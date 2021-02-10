Avrasya Tiyatrolar Birliği'nden "Tuncer Cücenoğlu Günleri"
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Avrasya Tiyatrolar Birliği'nden "Tuncer Cücenoğlu Günleri"

10.02.2021 14:41 | Son Güncelleme: 10.02.2021 14:44
Avrasya Tiyatrolar Birliği'nden

Yedi ülkenin bir araya geldiği Avrasya Tiyatrolar Birliği, ilk projesini "Tuncer Cücenoğlu Günleri" başlığı altında gerçekleştirecek.

Yedi ülkenin bir araya geldiği Avrasya Tiyatrolar Birliği, ilk projesini "Tuncer Cücenoğlu Günleri" başlığı altında gerçekleştirecek.

Birlik, 18 Temmuz 2019'da hayatını kaybeden oyun yazarı Tuncer Cücenoğlu'nu, 2022'de düzenleyeceği "Tuncer Cücenoğlu Günleri" ile anacak.

Tiyatro aracılığı ile ülkeler arası dostluğu geliştirmeyi amaçlayan Avrasya Tiyatrolar Birliği'nin ilk projesine, Türkiye'den ve dünyadan birçok tiyatro topluluğu Cücenoğlu'nun oyunları ile katılacak.

Topluluklar, bu yıl içinde oyunlarını hazırlamaya başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

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