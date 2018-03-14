Avrasya Pencere, Kapı Ve Cam Fuarlarına Yoğu İlgi!

Eş zamanlı düzenlenen fuarlar 70.909 kişilik rekor ziyaretçi ile kapılarını kapattı

109 ülkeden 10.046'sı yabancı toplamda 70.909 sektör profesyonelinin ziyaret ettiği fuarlar, katılımcılardan tam not alırken; fuar ile eş zamanlı gerçekleşen 'GPD İstanbul 2018', dünyaca ünlü İngiliz mimar Ian Ritchie'i konuk etti.

REED TÜYAP tarafından inşaat sektörünün temel taşlarından pencere, kapı ve cam endüstrilerinin tüm bileşenlerini bir araya getirmek için yola çıkan Avrasya Pencere, Kapı ve Cam Fuarları, 7-10 Mart 2018 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da yoğun ziyaretçi ilgisiyle karşılaşan fuar, 10.046 uluslararası ziyaretçiyi ağırlayarak bir rekora imza attı. 24 ülkeden de 644 firma ve firma temsilciliğini 110.000 m2 kapalı alanda buluşturarak büyük bir başarı yakalayan Avrasya Pencere, Kapı ve Cam Fuarları, 109 ülkeden 10.046'sı yabancı toplamda 70.909 sektör profesyonelini bir araya getirerek sektörün gelişimi için önemli iş birliklerine zemin hazırladı.

Fuar Sırasında Düzenlenen Etkinlikler Büyük İlgi Gördü

Fuar kapsamında REED TÜYAP ve Glass Performance Days (GPD) iş birliğiyle düzenlenen 'GPD İstanbul 2018, Cam Temalı Eğitim Etkinliği 2018', Türkiye ve dünyanın önde gelen kentlerinden İstanbul'a gelen birçok mimarı ve sektör profesyonelini aynı çatı altında buluşturdu. Panel kapsamında dünya cam sektöründeki yenilikler konuşulurken sürdürülebilir ve akıllı camlara ulaşmak için yapılması gerekenler masaya yatırıldı. Öte yandan Yeni İstanbul Havalimanı'nda tercih edilen camlar ve projenin son durumu hakkında önemli bilgiler katılımcılarla paylaşılırken Cam Temalı Eğitim Etkinliği 2018'in en önemli konuşmacısı olan dünyaca ünlü İngiliz mimar Ian Ritchie, geçmiş projeleri üzerinde kullandığı teknikleri anlatarak camı daha iyi anlamak için moleküler çalışmalar yaptığını söyledi. Ayrıca fuar sırasında PÜKAD tarafından düzenlenen "PVC Doğrama Montajcısı Mesleki Yeterlilik Konferansı" ve GALSİAD tarafından düzenlenen "Akademi-Sektör Buluşmaları" ve "Öğrenciler Sektör ile Buluşuyor." etkinlikleri de ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.