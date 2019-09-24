Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı" (2) - NUR
Genel görüntüler TBMM Başkanı Şentop'un konuşması Aile fotoğrafı çekimi NUR SULTAN - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen "Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı"na katıldı.
24.09.2019 11:32
Genel görüntüler
TBMM Başkanı Şentop'un konuşması
Aile fotoğrafı çekimi NUR SULTAN - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen "Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı"na katıldı.
Kaynak: AA