HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Avrasya Kalkınma Bankasının yatırım portföyü 4,3 milyar dolara ulaştı

NUR Avrasya Kalkınma Bankasının (EABR) yatırım portföyünün geçen yıl yüzde 25,6 artarak 4,3 milyar dolara yükseldiği bildirildi.

Avrasya Kalkınma Bankasının yatırım portföyü 4,3 milyar dolara ulaştı
30.06.2020 16:27 | Son Güncelleme: 30.06.2020 16:59

NUR Avrasya Kalkınma Bankasının (EABR) yatırım portföyünün geçen yıl yüzde 25,6 artarak 4,3 milyar dolara yükseldiği bildirildi.

Kazakistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, Başbakanı Askar Mamin'in başkanlığında video konferans yoluyla düzenlenen EABR konsey toplantısına Belarus, Ermenistan, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan maliye bakanları ve bakan yardımcılarının katıldığı belirtildi.

Toplantıda EABR'in 2019 yılı faaliyetinin özetlendiği ifade edilen açıklamada, "Bankanın mevcut yatırım portföyü yüzde 25,6 artarak 4,3 milyar dolara, bilanço büyüklüğü yüzde 31 artarak 2,8 milyar dolara yükseldi. Pakette en büyük paya sahip ülkeler Rusya (yüzde 45,7) ve Kazakistan (yüzde 40,1)." denildi.

Açıklamada, söz konusu yatırım portföyünün yüzde 21,1'inin enerji, yüzde 18,9'unun ulaştırma ve yüzde 18,7'sinin mali sektördeki projelerden oluştuğu kaydedildi.

2006'da Rusya ile Kazakistan tarafından bölgesel kalkınma bankası olarak kurulan EABR'nin 6 üye ülkesi bulunuyor.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu Ekonomi
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye Bakan Albayrak girdi Ekonomi
Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye...
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı Ekonomi
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini üretmeye başladı Ekonomi
Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini...
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu Ekonomi
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Kayseri'de bir evin bodrumunda bulunan hayvan iskeleti, sansara ait çıktı Ekonomi
Kayseri'de bir evin bodrumunda bulunan hayvan iskeleti, sansara ait çıktı
Çin'de koronavirüsten daha ölümcül yeni virüs ortaya çıktı! DSÖ'den konuyla ilgili kritik açıklama
Çin'de koronavirüsten daha ölümcül yeni virüs ortaya çıktı! DSÖ'den konuyla ilgili kritik açıklama
9'uncu kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 50 yıl el konuldu
9'uncu kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 50 yıl el konuldu
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı
Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı
Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu
Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu
'Kendi yatağımda aldatıldım' diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
"Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü
Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı
Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Korona tam azaldı derken neden hortladı? Ünlü bilim insanı, yaptığımız 3 yanlışı sıraladı
Korona tam azaldı derken neden hortladı? Ünlü bilim insanı, yaptığımız 3 yanlışı sıraladı
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Üretici isyan ediyor: Şaphane kirazı toptancıda 2 TL, markette 9 TL
Üretici isyan ediyor: Şaphane kirazı toptancıda 2 TL, markette 9 TL
Cani adam, 3 yaşındaki Alperen'i ağladığı için öldürmüş
Cani adam, 3 yaşındaki Alperen'i ağladığı için öldürmüş
FIFA, geliştirilmiş ofsayt teknolojisi için ilk adımların atıldığını duyurdu
FIFA, geliştirilmiş ofsayt teknolojisi için ilk adımların atıldığını duyurdu
Tokat'ta cenaze ve nişan merasimleri sebebiyle vaka sayılarında artış yaşanıyor
Tokat'ta cenaze ve nişan merasimleri sebebiyle vaka sayılarında artış yaşanıyor
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
BAE'den ABD'ye Türkiye karşıtı teklif! Libya yazışmalar ortaya çıktı
BAE'den ABD'ye Türkiye karşıtı teklif! Libya yazışmalar ortaya çıktı
Bayern Münih, kaleci Alexander Nübel ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Bayern Münih, kaleci Alexander Nübel ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Sosyal medya, oyuncu Engin Öztürk'ün karın kaslarına inanmadı: Gerçek değil, enjekte ettirmiş
Sosyal medya, oyuncu Engin Öztürk'ün karın kaslarına inanmadı: Gerçek değil, enjekte ettirmiş
Fenerbahçe'nin efsane isimleri Emre Belözoğlu, Alex de Souza ve Volkan Demirel için jübile maçı oynanacak
Fenerbahçe'nin efsane isimleri Emre Belözoğlu, Alex de Souza ve Volkan Demirel için jübile maçı oynanacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Halife Hafter Mustafa Şentop Mustafa Destici Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Demet Akalın Kenan Doğulu İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Yılmaz Vural Sergen Yalçın Rıza Çalımbay İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Kız Çocuk Bursa Beşiktaş
Şu an buradasınız: Avrasya Kalkınma Bankasının yatırım portföyü 4,3 milyar dolara ulaştı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 17:29:53. #1.15#
title